В центре нашей Галактики произошла мощная вспышка 1 7.10.2019, 13:22

Активный центр Млечного Пути выбросил мощную вспышку всего лишь 3,5 миллиона лет назад и может повторить ее снова.

Астрономы из Австралии и США нашли доказательства, что около 3,5 миллиона лет назад в центре Млечного Пути произошла мощная вспышка, пишет «Униан».

Прежде уже было предположено, что это свечение связано с пока не известной вспышкой. Теперь же ученые смогли точнее локализовать источник и определить время события. Об этом они сообщают в статье, готовящейся к публикации в Astrophysical Journal.

"Эти результаты резко меняют наши представления о Млечном Пути. Мы всегда считали свою Галактику сравнительно спокойной, с не таким уж ярким центром. Новые же результаты открывают возможности для совершенно иных интерпретаций", - говорят исследователи.

Возможно, прежде центр Млечного Пути был не менее активен, чем центры других больших галактик, видимые как мощнейшие квазары. И возможно, что это время еще не ушло окончательно. В масштабах времен жизни звезд и галактик 3,5 миллиона лет, прошедшие со времени вспышки, не более чем мгновение. Отдельные повторения таких событий могут происходить и сегодня, и в будущем.