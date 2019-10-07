Николайчик - участникам «Минского диалога»: Подходите к нам, мы покажем вам настоящую Беларусь 7.10.2019, 13:30

Действующая власть опостылела всему белорусскому народу.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» и кинорежиссер Ольга Николайчик во время пикета по сбору подписей возле отеля Marriott в Минске, обратилась к участникам «Минского диалога»:

- Хочу обратиться и к нашим гражданам, и к иностранцам, которые приехали на непонятный мне «диалог». Какой диалог может быть с диктатором?! Дорогие европейские господа, я приглашаю вас проехаться по Беларуси не под конвоем шкловской банды, а с нами.

Поговорите с простыми людьми, у которых есть настоящие проблемы, больные дети. Посмотрите на эти школы, обшарпанные дома, на пустые спортивные дворцы, где нет ни одного зрителя.

Ни одной новой школы, детского садика, больницы. Дети не учатся на белорусском языке.

Я обращаюсь к европейцам, подходите к нам, к гражданскому обществу. Мы покажем вам настоящую Беларусь, которая из-за шкловской колхозной мафии стала похожа на загнивающий «совок». Эта власть опостылела всему белорусскому народу. Лукашенко — уходи.