Защитники окружающей среды становятся опасными для Путина? 7.10.2019, 13:39

Кремль потерял связь с населением.

"В то время как демонстрации против глобального изменения климата были запрещены правительством Путина, общественное внимание привлекли в первую очередь случаи локального загрязнения окружающей среды", - пишет немецкий таблоид Bild (перевод — inopressa.ru).

"Например, "мусорные" протесты в Архангельске на северо-западе страны. На протяжении нескольких месяцев протестующие не бросают свой палаточный лагерь, чтобы воспрепятствовать строительству мусорной свалки. (...) Здесь должна появиться одна из крупнейших мусорных свалок Европы - без спроса местных жителей", - передает журналистка Антье Шипманн.

"Также и перед другими мусорными свалками в стране протестующие неоднократно выступали в последние месяцы против растущего загрязнения. "Мы хотим дышать!", - таков девиз демонстраций, участие в которых, очевидно, принимают не только молодые горожане, но и значительная часть населения".

"Эти случаи представляют собой проявление растущего недовольства среди населения и общего провала московского правительства в обращении с ним, говорил Татьяна Локшина, директор российских программ правозащитной организации Human Rights Watch".

"Кремль потерял связь с населением, - сказала Локшина в интервью Bild. - Руководство больше не понимает, что беспокоит население и все чаще ошибается в расчетах".

"Кроме того, по ее словам, государственный аппарат по подавлению несогласных все больше выходит из-под контроля. Он раздут и перегружен, "репрессии становятся хаотичными", - передает издание.

При этом, считает правозащитница, сегодняшнее молодое поколение меньше боится репрессий, чем предыдущее. "По словам Локшиной, несмотря на жесткую реакцию силовиков, воля протестующих к сопротивлению не сломлена, чем более бесцеремонно действуют юстиция и органы безопасности, тем крепче она становится", - говорится в статье.

"Кремль нарушил негласную договоренность, действовавшую ранее: "Если ты не имеешь отношения к политике, тебя оставят в покое, тогда тебе нечего бояться". Они показали, что это больше не действует, когда приговорили не участвовавшего в протестах человека к 3,5 годам лишения свободы", - говорит Локшина".

"В целом ситуация в этом году ухудшилась, появились новые ограничения свободы мнений, возросли репрессии против критиков Кремля и меньшинств всех мастей. Поэтому правозащитница Локшина требует, чтобы в Европе больше говорили об этом: "Когда мы здесь говорим о России, речь чаще всего идет о войнах в Украине и в Сирии или о вмешательстве Путина в американские выборы и фейковых новостях. Но внутриполитическая ситуация не должна выпадать из поля зрения. Внимание Европы важно, прежде всего для арестованных", - передает Bild.