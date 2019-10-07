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Минчане требуют убрать «Табакерку», установленную в Шабанах

  • 7.10.2019, 13:55
Минчане требуют убрать «Табакерку», установленную в Шабанах
Фото с сайта petitions.by

Киоск мешает движению, ограничивает обзор.

Появилась петиция, в которой минчане просят демонтировать «Табакерку», недавно установленную в Шабанах. Авторы обращения считают, что киоск мешает уличному движению и ограничивает обзор, пишет tut.by.

Одну из «Табакерок» недавно установили возле дома № 11 на улице Шабаны на остановке общественного транспорта.

Жители микрорайона опубликовали петицию, которую собираются направить в администрацию Заводского района Минска. По мнению авторов обращения, киоск расположили в неудачном месте, на пересечении пешеходных путей и остановки. «Табакерку» просят демонтировать.

Недавно в Минске убрали табачный киоск с улицы Кнорина. На него тоже жаловались местные жители: они обращали внимание, что «Табакерка» ограничивает обзор пользователям средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, велосипеды и прочие), что увеличивает риск столкновения с другими участниками движения.


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