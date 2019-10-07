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В Украине будут расследовать дело о насильственном выдворении Саакашвили

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  • 7.10.2019, 14:16
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В Украине будут расследовать дело о насильственном выдворении Саакашвили
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Делом займется военная прокуратура.

В Главную военную прокуратуру Украины поступило заявление от бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, согласно которому ведомство открыло уголовное производство, сообщает 7 октября пресс-служба прокуратуры в Facebook, пишет "Гордон".

"Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 12 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению, открыто уголовное производство", – сказано в сообщении.

2 октября Саакашвили сообщил, что подал заявление в прокуратуру по поводу его "похищения и незаконной высылки из Украины". Саакашвили считает, что это было сделано по личному приказу пятого президента Украины Петра Порошенко членами его охраны и частными охранниками бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко, "переодетыми пограничниками". "Только этого достаточно для многолетнего приговора", – отметил политик.


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