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Нина Богинская: Хожу на все пикеты, куда зовет молодежь

  • 7.10.2019, 14:18
Нина Богинская: Хожу на все пикеты, куда зовет молодежь
Нина Богинская
Архивное фото: «Радыё Свабода»

К пикету «Европейской Беларуси» по сбору подписей возле отеля Marriott присоединилась 72-летняя активистка.

К пикету по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь» возле отеля Marriott в Минске присоединилась знаменитая активистка Нина Богинская:

- У каждой страны есть своя территорию, своя нация. Я против того, что в нашей стране идет русификация. Чиновники не знают белорусского языка, а язык — прежде всего. На каком языке ты говоришь — так тебя и воспринимают.

Я хожу на все пикеты, куда зовет молодежь. Ведь за молодежью — наше будущее, а за нашу свободу мы бились всегда. Это вы знаете из истории. Я хочу поддержать нашу молодежь.


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