В Вильнюсе начался энергетический форум США и Восточной Европы
- 7.10.2019, 14:26
Во время форума будут затронуты вопросы диверсификации источников энергиии и синхронизации сетей стран.
В Вильнюсе начался энергетический форум США и Восточной Европы. В мероприятии принимают участие, в частности, американский министр энергетики Рик Перри и министры энергетики стран Центральной и Восточной Европы, передает «Польское радио».
Перед началом форума Рик Перри встретился с министрами энергетики Литвы, Латвии и Эстонии, с которыми подписал декларацию о гарантиях поддержки США в вопросах защиты энергетической инфраструктуры стран Балтии от кибератак.
Несмотря на то, что в документе не были названы потенциальные источники угрозы, литовские обозреватели напомнили о предупреждении спецслужб с начала года о том, что энергетический сектор в Литве может стать целью российских кибератак.
Энергетический форум США и Восточной Европы является уже вторым по счету саммитом трансатлантического энергетического сотрудничества. На этот раз он связан с энергетической безопасностью в регионе и возможностями привлечения новых инвестиций.
Во время форума будут затронуты вопросы диверсификации источников энергии, синхронизации сетей Литвы, Латвии и Эстонии с Западной Европой, а также инфраструктурных проектов.
Напомним, синхронизация энергетических сетей стран Балтии с Западной Европой запланирована на 2025 году.