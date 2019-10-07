В Вильнюсе начался энергетический форум США и Восточной Европы 7.10.2019, 14:26

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Во время форума будут затронуты вопросы диверсификации источников энергиии и синхронизации сетей стран.

В Вильнюсе начался энергетический форум США и Восточной Европы. В мероприятии принимают участие, в частности, американский министр энергетики Рик Перри и министры энергетики стран Центральной и Восточной Европы, передает «Польское радио».

Перед началом форума Рик Перри встретился с министрами энергетики Литвы, Латвии и Эстонии, с которыми подписал декларацию о гарантиях поддержки США в вопросах защиты энергетической инфраструктуры стран Балтии от кибератак.

Несмотря на то, что в документе не были названы потенциальные источники угрозы, литовские обозреватели напомнили о предупреждении спецслужб с начала года о том, что энергетический сектор в Литве может стать целью российских кибератак.

Энергетический форум США и Восточной Европы является уже вторым по счету саммитом трансатлантического энергетического сотрудничества. На этот раз он связан с энергетической безопасностью в регионе и возможностями привлечения новых инвестиций.

Во время форума будут затронуты вопросы диверсификации источников энергии, синхронизации сетей Литвы, Латвии и Эстонии с Западной Европой, а также инфраструктурных проектов.

Напомним, синхронизация энергетических сетей стран Балтии с Западной Европой запланирована на 2025 году.