Названы лучшие в мире острова 7 7.10.2019, 14:30

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Лидером стал остров, на котором проживают только шесть человек.

Туристический онлайн-сервис Big 7 Travel создал рейтинг лучших островов в мире для путешествий на основе отзывов посетителей, сообщает британская газета Independet 3 октября, пишет korrespondent.net.

Первое место занял небольшой исландский остров Флатей, который находится к северо-западу от Исландии. На острове, длина которого не превышает 19 километров, проживает только шесть человек.

Вторую строчку занял филиппинский остров Палаван в Южно-Китайском море, территория которого составляет около 300 квадратных километров.

Остров Палаван / phbus.com

Третьем месте туристы отдали крупнейшому острову государства Вануату Эспириту-Санто, а четвертое - норвежскому Соммарей, который соединили с материком мостом.

Эспириту-Санто, Вануату/ travelonline.com

Кроме того, в десятку попали хорватский остров Корчула, острова Аран в Ирландии, остров Пемба в Занзибаре, островное государство Барбадос, остров Лумми в штате Вашингтон и Бора-Бора во Французской Полинезии.