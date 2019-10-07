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Работники Транспортной инспекции Минтранса массово увольняются

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  • 7.10.2019, 14:40
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Работники Транспортной инспекции Минтранса массово увольняются

Проверять водителей скоро будет некому.

«Условия такие, что инспекторы увольняются „пачками“, проверять перевозчиков некому», — пожаловались tut.by работники Транспортной инспекции Минтранса. Транспортники говорят, что хоть водители не любят их и ругают, радоваться нехватке кадров в контролирующей структуре не стоит: это приведет к тому, что на дорогах появятся больше нарушителей, увеличится аварийность, а госбюджет недополучит денег.

— Я в Транспортной инспекции работаю несколько лет, за это время в центральном аппарате поменялось несколько начальников, руководителей подразделений. Трудностей всегда хватало, но сейчас стало совсем сложно, — на условиях анонимности рассказал руководитель одного из подразделений Транспортной инспекции Минтранса.

Транспортник говорит, что работа их инспекторов всегда была непростой, как, впрочем, любой другой контролирующей структуры.

— Приходится работать не только днем, но и по ночам, и в выходные. Понятно, что если инспекторы находят нарушителей и штрафуют их, то люди им не рады, наоборот, настроены негативно, а некоторые даже агрессивно: оскорбляют, а бывает и с кулаками набрасываются. Психологически это тяжелая работа, а зарплата совсем небольшая — сейчас около 700 рублей. Но люди держались, особенно на периферии, там где работы не хватает.

В 2017 году Транспортную инспекцию проверяли правоохранители. За два последних года за коррупционные преступления уголовные дела были возбуждены в отношении как рядовых транспортников, так и их руководителей.

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После того, как предыдущий начальник Транспортной инспекции Леонид Лемеш был осужден за взятку и уволен с работы, на эту должность в июне 2018 года назначили Григория Веремко, который раньше был заместителем председателя Комитета госконтроля.

— После прихода нового начальника в инспекции появилось управление профилактики и контроля — для того, чтобы они проверяли нас. Вроде бы и неплохо это, но в последний год идет прессинг, процветают доносы. Нас психологически давят до такой степени, что люди не выдерживают и увольняются.

По словам сотрудников Транспортной инспекции, всех инспекторов, которые работают на линии, обязали носить нагрудные видеорегистраторы. Выключать их нельзя всю смену.

— Пошел человек в туалет, разговаривает по телефону с женой или ребенком, просто сидит один в служебной машине — запись идет. «Безопасники» потом просматривают видеозаписи и могут лишить части зарплаты за любую мелочь. Кстати, если сломался регистратор, то обязывают их чинить за свои деньги… Полномочия и возможность контроля над нами дали людям, которые не знают нюансов работы инспекции, ни разу на линию не выезжали.

— Уже уволились примерно 60−70% опытных инспекторов, которые отработали по 10−20 лет, — утверждает транспортник. — Многие уходят в дальнобойщики и таксисты. Получается, что мы готовим кадры для компаний, которые сами потом контролируем. Сейчас в региональных отделах большинство служебных машин стоят — некому работать. Знаю, что ночью дороги почти полностью остаются бесконтрольными.

На место уволенных транспортников новых работников найти практически невозможно, говорит собеседник. Претенденты должны быть с высшим техническим или юридическим образованием. Такие находятся, но когда они узнают размер заработной платы, обязанности, нюансы, связанные с безопасностью, уходят.

— Те, которые все же решают работать, часто не знают разрешительной системы, режима труда и отдыха, как заполнять постановление об административном правонарушении, других нюансов. Останавливают они машину, подозревают, что перевозчик что-то нарушил, но что с ним делать дальше не знают. По каждому водителю дергать начальника не будешь, вот они возможного нарушителя и отпускают.

Количество выявленных инспекторами правонарушений перевозчиками за последний год снизилось в три-четыре раза.

Транспортники говорят, что если ситуация не изменится, на дорогах в плане безопасности станет хуже: перевозчики, которые и сейчас нарушают закон, почувствуют, что их никто не контролируют и будут нарушать еще больше. Например, водители будут нарушать режим труда и отдыха, не спать сутками, перегружать автомобили и полуприцепы. Аварий и жертв может стать больше. Оплату проезда по дорогам автомобилисты будут игнорировать — бюджет не дополучит средств.

Недавно неравнодушные сотрудники написали анонимные письма в Минтранс, Генпрокуратуру, КГБ, МВД.

В обращениях люди сообщили, что в Транспортной инспекции сейчас 37-й год: «доносы, интриги, берет [начальник инспекции] на работу бывших милиционеров, которые следят за работниками незаконно, пишут их телефоны». По словам авторов обращения, их работа сейчас состоит не в том, чтобы контролировать перевозчиков, а чтобы оправдываться и писать объяснительные.

Получить комментарий в Транспортной инспекции не удалось: начальник инспекции находится на больничном, а в пресс-службе ведомства информацией об анонимных жалобах инспекторов не владеют.

В Минтрансе подтвердили, что к ним действительно поступали анонимные письма от граждан с жалобами на руководство Транспортной инспекции. Однако, решение проблем, о которых в них сообщается, не входит в компетенцию ведомства, поэтому письма перенаправили правоохранителям. Пока силовые структуры с проверками к транспортникам не приходили.


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