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«Пусть Лукашенко возвращает долги за БелАЭС своим хозяевам»

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  • 7.10.2019, 14:52
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«Пусть Лукашенко возвращает долги за БелАЭС своим хозяевам»
Ольга Николайчик

Миллиарды долларов пошли на строительство бомбы на границе с ЕС.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» и кинорежиссер Ольга Николайчик во время пикета по сбору подписей возле отеля Marriott в Минске высказалась по теме строительства Островецкой АЭС:

- Белорусы считают БелАЭС стационарной бомбой на границе с Евросоюзом. Десять миллиардов долларов пошли на строительство АЭС в Островце. Эти деньги выделила РФ. Всем известно, что АЭС строили люди без специального образования.

Я хочу спросить, а почему белорусский народ должен возвращать эти деньги, если он был против строительства бомбы? А кто будет возвращать эти деньги? Может, Лукашенко? Пусть Лукашенко возвращает долги своим хозяевам. Хватило с нас Чернобыля.


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