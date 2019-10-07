Из белорусских аптек пропал «Йодомарин» 2 7.10.2019, 15:13

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Когда завезут популярный препарат, в аптеках не знают.

Ex-press.by отправился на поиски «Йодомарина» или любого другого лекарства, которое содержало бы йод.

В государственной аптеке лекарства нет.

На вопрос журналистов, с чем связано отсутствие лекарства в городе, в аптеках говорят:

— «Йодомарин» закончился во всех аптеках, когда он появится, мы не знаем. Его отсутствие связано с перебоями в поставке. Конкретных сроков нам не называют, но вы можете купить другие таблетки, в составе которых есть йод.

В аптеке на Чапаева удалось найти лекарство с йодом.

Журналисты приобрели фолиевую кислоту + йод. За упаковку отдали 2,27 рубля.

«Йодомарина» в городе нет, журналистка посетила несколько аптек. И в частных, и в государственных аптеках провизоры разводят руками.

В этой аптеке также нет лекарства.

Минздрав говорит, что поставки возобновятся в октябре:

— Наличие лекарственного средства «Йодомарин» в крайне ограниченном количестве связано с отсутствием возможности отгрузки у немецкого производителя. Возобновление поставок ожидается в третьей декаде октября.

В настоящее время в аптечной сети имеются в наличии БАДы, а калия йодид входит в состав практически всех витаминно-минеральных комплексов.

Какое лекарство может заменить «Йодомарин»?

«Калия йодид» — таблетки 100 мг и 200 мг производства РФ, «Йод+ фолиевая кислота» — таблетки 200 мг производства РБ, а также лекарственные средства «Антиоксикапс с йодом» — капсулы производства РБ.