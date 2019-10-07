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Латвия предложила реабилитацию освобожденным из российского плена морякам

  • 7.10.2019, 15:13
Латвия предложила реабилитацию освобожденным из российского плена морякам

Помощь также окажется семьям украинских моряков.

Как информирует lb.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Латвийская сторона предложила украинским морякам, которые находились в российских тюрьмах, отдохнуть вместе с семьёй. Они поедут реабилитироваться после длительного пребывания в российских застенках. Думаю, это прекрасная инициатива", - сказал Пристайко.

В свою очередь Ринкевичс отметил важность политики непризнания российской принадлежности Крыма мировым сообществом и сохранения санкций для восстановления территориальной целостности Украины.


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