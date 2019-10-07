«Мы так счастливы жить при диктатуре» 2 7.10.2019, 15:18

2,046

Фото: «Радыё Свабода»

Анархисты провели акцию для участников «Минского диалога».

Три девушки и два парня в гриме Джокера вышли к отелю Mariott с плакатом «Мы так счастливы жить при диктатуре». В этот момент в отеле проходил международный форум «Минский диалог». Сегодня на нем выступил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Анонсировано участие Александра Лукашенко, сообщает «Радыё Свабода».

Участник акции анархист Вячеслав Косинеров объяснил протест так «Клоуны не мы, а те, кто терпит диктатуру, сотрудничает с ней». Под «теми, кто сотрудничает», Косинеров подразумевает участников конференции.

Активисты зажгли цветные файеры.

Джокер - герой комиксов DC, ряда фильмов и мультфильмов о Бэтмене, а также недавнего фильма Тода Филипса «Джокер». В фильме психически больной Джокер делается кумиром разрушительных массовых протестов.