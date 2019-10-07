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Стало известно, когда батареи в офисах Минска потеплеют

  • 7.10.2019, 15:30
Стало известно, когда батареи в офисах Минска потеплеют

В Минске начинают включать отопление в административных зданиях и на предприятиях.

Решение на этот счет уже есть, сообщили tut.by в Мингорисполкоме.

Сегодня, 7 октября, в столице начнут включать отопление в общественных,

административных зданиях и на предприятиях.

При этом руководителям разъясняют: если температура наружного воздуха выше +10°С, то обогревать помещения нужно в режиме протапливания. А если среднесуточная температура наружного воздуха стабильно повышается — нужно принимать своевременные меры по отключению.

Тепло в социальные объекты Минска начали подавать еще 23 сентября, с 24 сентября отопительный сезон стартовал в квартирах. Правда, еще около недели коммунальщики выполняли заявки на развоздушивание батарей во многих домах.


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