Штайнмайер отреагировал на критику своей формулы по Донбассу 10 7.10.2019, 15:58

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии заявил, что на содержание формулы Москва не влияла.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по урегулированию ситуации на Донбассе, которую он предложил еще будучи министром иностранных дел Германии.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер.

По его словам, действия и их последовательность необходимо обсуждать. Штайнмайер отметил, что три года назад переговоры в "нормандcком формате" в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках Минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его предложения в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал бывший президент страны Петр Порошенко.