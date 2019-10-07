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Пассажир, чья картина не долетела в Минск, дважды выиграл суд у «Белавиа»

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  • 7.10.2019, 16:12
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Пассажир, чья картина не долетела в Минск, дважды выиграл суд у «Белавиа»
Иллюстрационное фото Charter97.org

Апелляцию перевозчика не удовлетворили.

Четвертого февраля Валентин летел рейсом «Белавиа» из Питера в Минск. С собой вез подаренную другом картину. По прибытии оказалось, что подарка нет. Был составлен соответствующий акт, но багаж так и не нашелся. Стартовала переписка. Пассажир просил выплатить денежную компенсацию морального вреда в случае утери багажа. И да, картина не нашлась, компенсации не случилось, состоялся суд. Валентин его выиграл.  Просил, правда, 500 рублей, а судья назначил 200. Однако компания подала апелляцию. С наступлением осени стало известно, что ее все же не удовлетворили, пишет «Онлайнер».

Напомним, изначально пассажиру озвучили сумму компенсации за потерянный багаж — $20. Мужчина возмутился. Мол, несоразмерность компенсации приводит к невозможности урегулирования возникшего конфликта мирным путем. При определении суммы компенсации в размере $20 компания исходила из расчета $20 = 1 килограмм груза. Валентину не понравилось, мужчина написал еще одно обращение. Просил понять, насколько нестандартна данная ситуация и какие моральные страдания несет человек, утративший подарок близкого друга.

Предложение компенсировать его страдания предоставлением или продажей за символический один доллар билетов Минск — Казань (там живет его друг) или Казань — Минск перевозчику не очень понравилось. Мужчина подал в суд. Попросил взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в размере 500 рублей. В августе случился суд, который Валентин выиграл.

— Однако «Белавиа», видимо, не согласна с таким решением суда и подала апелляцию. Так что to be continued. Я просил 500 рублей, судья назначил 200. Но я их не получил, потому что снова-таки компания подала апелляцию. Думаю, следующий суд будет в конце августа или в сентябре.

Был в середине сентября. Апелляцию перевозчика в итоге не удовлетворили. Валентину полагаются его 200 рублей, а государству пошлина в размере 76,5 рубля.

— Судебное решение вступило в силу (ст. 317 ГПК РБ), авиакомпания «Белавиа» имеет право на подачу надзорной жалобы председателю Минского городского суда в течение 1 года, — Валентин итожит все произошедшее с юмором и отмечает, что станет еще веселее, если жалоба все же случится.


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