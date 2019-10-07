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Один триллион долларов, полтора – какая разница?

  • Александр Немец, kasparov.ru
  • 7.10.2019, 16:17
Один триллион долларов, полтора – какая разница?

Честная оценка ВВП России в 2018 году.

За последние пару лет, и тем более за последние полгода, Росстат прославился своим враньем, и не смеется над ним только ленивый. Но возникает важнейший вопрос: насколько врет Росстат?

В 2018 году ВВП РФ, согласно Росстату, составил, в пересчете рублей в доллары по текущему курсу, чуть выше 1600 миллиардов долларов. Крайне любопытно, что Мировой Банк (World Bank) и МВФ (IMF) совершенно некритично приняли данные Росстата и поместили их в свои таблицы мирового ВВП, с разбиением по странам.

Опытный оппозиционер-антипутинец, конечно, засмеется и скажет: "Какие там 1600 миллиардов долларов! Хорошо если полтора триллиона". Но на самом деле – я докажу это – все гораздо хуже. Настоящий ВВП РФ в 2018 году едва ли достиг даже 1200 миллиардов долларов. А все сверх того – надувание щек и откровенное враньё.

Изучение месячных сводок Росстата (скажем январь-март 2019 года, или январь-май 2019 года) многое дали мне для понимание реальной структуры российской экономики. А совсем недавно поступили свежие данные, вконец перечеркивающие благостную картину Росстата.

Согласно опросу, проведенному "Левада-центром" в июне-июле 2019 года в 137 населенных пунктах и охватившему 50 регионов РФ, выяснилось следующее:

– По оценке самих россиян, семья живет в бедности, если доход на одного члена семьи, ниже 12,5 тысячи рублей в месяц. Это на 11,6% выше официального "прожиточного минимума", который на 2-й квартал 2019 года был установлен в 11,2 тысячи рублей. И (предельно важно!) по данным "Левады", о доходах ниже "субъективной границы" бедности заявили 40% респондентов. Это в 3 раза выше, чем заданный правительством уровень бедности, который Росстат оценил (для 2-го квартала 2019 года) в 13,5% населения, или 19,8 млн человек.

– "Нормальный" уровень дохода, позволяющий, по мнению участников опроса, жить, а не выживать, составляет 38,1 тысячи рублей на члена семьи в месяц. Столько (или несколько выше) по данным исследования, получают лишь 7% респондентов. Средний уровень дохода на члена семьи у принявших участие в опросе оказался в 2,3 раза ниже "нормального" – 16,8 тысячи рублей.

Что самое главное: согласно Росстату, во 2-м квартале 2019 года средний уровень доходов в РФ составлял примерно 34 тысяч рублей на человека. Но реальный уровень доходов – а я, в общем, не сомневаюсь в данных от "Левады" – оказался в два раза ниже официального уровня доходов!

Что называется, приехали. Россия, через опрос, вопит о своей нищете.

РБК написал, со ссылкой на доклад профессора НИУ ВШЭ Наталии Тихоновой, в котором утверждалось – явно на основании данных Росстата – что во 2-м квартале 2019 года средний доход по РФ составил 34,4 тысяч рублей в месяц, а "ядро среднего класса в 7% населения или 10,3 миллиона человек" имело и того выше, аж 47 тысяч рублей!

Так кому верить Росстату или "Левада-центру"? Вновь прибегнем к сводкам Росстата, за апрель, май и июнь 2019 года.

В результате оказалось, что во 2-м квартале 2019 года (апрель + май + июнь) розничная торговля в РФ составила (2636 + 2689 + 2731) 8,05 триллиона рублей, а платные услуги населению (816 + 803 + 825) 2,45 триллиона рублей, вместе 10,5 триллиона рублей. Поделим эту симпатичную цифру на 146 миллионов (официальная численность населения), получим примерно 72 тысячи рублей в квартал или 24 тысячи рублей в месяц.

Вы скажете, "так ведь это же расходы, а не доходы!" Весь фокус в том, что в 2019 году – как и в 2018 году – население РФ из последних сил наращивало свою закредитованность, чтобы хоть как-то поддержать падающий уровень жизни. В результате объем доходов населения во 2-м квартале 2019 года был несколько ниже объема потребительских расходов (розничная торговля плюс платные услуги плюс кое-какая мелочь).

Короче, в этом квартале среднемесячный доход населения был явно ниже 24 тысяч рублей в месяц! Может быть и намного ниже, поскольку данные росстатовских "кидал" о розничной торговле и платных услугах, очевидно, также фальсифицированы. В смысле завышены. Какие уж там "34,4 тысячи рублей средних доходов в месяц".

А теперь постараемся дать честную оценку ВВП в 2018 году. Здесь пригодится еще одно сообщение.

"Подключились инвесторы из невидимого мира". Из 6,695 триллиона рублей инвестиций (в основные фонды), о которых Росстат отчитался по итогам 1-го полугодия 2019 года, только 5,041 триллиона напрямую подтверждаются отчетностью компаний. Оставшиеся 1,654 триллиона рублей, или 25% итоговой суммы, являются результатом "математических досчетов", а не реально собранных данных. К ним относятся, в частности, капитальные вложения малого бизнеса.

Попросту, реальные инвестиции в основные фонды в РФ в 1-м полугодии составили не больше 5,5 триллиона рублей или примерно 80% официальной цифры.

Вот теперь можно "начисто" (без росстатовских "добавочек") пересчитать ВВП РФ за 2018 год. Официально Росстат утверждает, что ВВП РФ составил в 2018 году 103 триллиона рублей.

А я утверждаю, что Реальный ВВП РФ состоял из следующих компонентов: – Розничная торговля плюс платные услуги (официально около 39 триллионов рублей, реально вряд ли более 36 триллионов рублей) плюс всякая "доморощенная мелочь"; в совокупности это дает реальные "расходы на конечное потребление домашних хозяйств" не выше 42 триллионов рублей (против официальных 50,5 триллионов рублей), Здесь следует вспомнить насколько реальные доходы населения оказались ниже официальных.

– Реальные расходы государственного управления – не больше 12 триллионов рублей (официально это 18 триллионы рублей, но примите во внимание жуткий "дерибан" в этой сфере; американская статистика ВВП скорее всего выкинула бы из этого раздела "расейского ВВП" не меньше половины).

– Реальное валовое накопление – не больше 17 триллионов рублей (официально это 23,6 триллиона рублей, но вспомните раздутые "инвестиции в основные фонды", да и "рост материальных оборотных средств" явно завышен).

– Наконец, "чистый экспорт", официально равный 10,35 триллиона рублей. Тут у меня возражений нет.

Всего получается примерно 80 триллионов рублей или чуть меньше. В 2018 году средний обмен курс составлял около 66 рублей за доллар. В итоге ВВП РФ в 2018 году оказывается равен 1200-1250 миллиардам долларов.

Здесь остановлюсь, чтобы не утруждать читателей чрезмерными экономическими выкладками. При случае вернусь к этой теме и дам новые комментарии.

Александр Немец, kasparov.ru


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