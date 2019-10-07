«Уважаемые участники «Минского диалога», вы поддерживаете человека, который не вечен и скоро уйдет» 2 7.10.2019, 16:28

Участники пикета по сбору подписей возле отеля Marriott в Минске предупредили приехавших на форум.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский во время пикета по сбору подписей возле отеля Marriott в Минске, обратился к участникам «Минского диалога»:

- Уважаемые участники «Минского диалога», хочу вам напомнить, что вы поддерживаете человека, который не вечен и скоро уйдет. И тогда вы будете иметь дело с белорусским народом. Вам будет стыдно смотреть людям в глаза и объяснять, что вы обсуждали безопасность Европы с последним диктатором Европы».