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Эксперт: Американо-польские отношения еще никогда не были столь близкими

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  • 7.10.2019, 16:40
Эксперт: Американо-польские отношения еще никогда не были столь близкими

Президент Дональд Трамп объявил о включении Польши в программу безвизового въезда на территорию США Visa Waiver.

Польша в скором времени войдет в число почти 40 стран, граждане которых могут находиться на территории Соединенных Штатов Америки без визы в течение трех месяцев. Президент Дональд Трамп в пятницу, 4 октября, официально объявил о включении Польши в ближайшее время в программу безвизового въезда на территорию США Visa Waiver, передает «Польское радио».

«Они пытались получить это в течение многих, многих десятилетий, и я предоставлю эту возможность полякам в знак уважения к польскому народу, проживающему в США и в Польше», - сказал журналистам президент Дональд Трамп. Госдепартамент США в отдельном заявлении пояснил, что Польша будет вскоре определена в качестве страны-участницы программы безвизового въезда, а следовательно, ее граждане будут иметь право на 3-месячный безвизовый въезд в Соединенные Штаты Америки для бизнеса и туризма. Гость передачи «Мир как на ладони» проф. Ядвига Киверская из Института проблем Запада в Познани обращает внимание на тот факт, что заявление о планируемой отмене визового режима в отношении граждан Польши было ожидаемым, поскольку американский президент анонсировал это решение 23 сентября во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

- Это, скорее всего, вписывается в политическую стилистику президента Дональда Трампа, который о важных вещах сообщает в cвоем Twitter либо во время созываемых специально пресс-конференций. Конечно, следует отметить и надлежащим образом оценить то, что американский президент лично сделал такое заявление, подчеркнув при этом значение Польши как важного европейского партнера, с которым Соединенные Штаты активно сотрудничают в различных сферах, в том числе, в оборонной области и энергетике. Можно сказать, что американо-польские еще никогда не были столь близкими и это нашло отражение в решении о предоставлении полякам безвизового въезда на территорию США.

Проф. Киверская также считает, что заявление о включении Польши в программу Visa Waiver, участниками которой являются ныне порядка 40 государств, было не случайно сделано президентом Дональдом Трампом всего за несколько дней до парламентских выборов в Польше:

- Заявление президента Дональда Трампа несомненно следует рассматривать как успех политики польских властей, и это наверно будет использовано в нынешней кампании перед парламентскими выборами. Польша и США на конец сентября этого года выполнили условия всех двусторонних соглашений, касающихся безопасности при поездках граждан , а процент отказов выдачи визы упал до необходимого уровня, то есть, ниже 3 процентов. Так, что в этом, прежде всего, заслуга самих граждан Польши. Хотя с другой стороны, важную роль сыграл здесь политический импульс со стороны американской администрации, а также конкретные действия посла США в Варшаве госпожи Джорджетт Мосбахер. Стоит также отметить и тот факт, что в Польше не существует проблемы террористической угрозы со стороны мусульманских общин, а это обстоятельство несомненно имеет для американских властей немаловажное значение. Кстати, на мой взгляд отмена виз вряд ли сегодня приведет к тому, что большое количество поляков устремятся на территорию США, чтобы там остаться и работать нелегально. Скорее всего, увеличится число туристических поездок в США.

В сентябре президенты Польши и США подписали совместную декларацию по укреплению оборонного сотрудничества двух стран. Следовательно, численность американских войск на территории Польши будет увеличена до 5,5 тысяч человек. В последнее время обе страны также усилили связи в энергетической отрасли. Речь идет, в частности, об импорте американского сжиженного природного газа, что призвано содействовать отказу Польши от импорта российского газа после 2022 года, когда завершится срок действия контракта с «Газпромом». Как близкие экономические и политические связи с Соединенными Штатами влияют на международную позицию Польши.

Профессор Ядвига Киверская:

- Я считаю, что поддерживание союзнических связей с Америкой является большим преимуществом Польши. Надо иметь в виду тот факт, что Соединенные Штаты являются мировой сверхдержавой, обладающей не только ядерным оружием, но также играющей ведущую роль в мировой торговле и экономике. А значит, быть союзником США – это в определенной степени участвовать в американской политике. С этим связаны определенные выгоды, но также и риски. Достаточно сказать, что довольно напряженные торговые и политические отношения между Вашингтоном и Брюсселем ставят Польшу как важного члена Европейского союза, лидера нашей части Европы, в невыгодное положение. Просто, нам нередко приходится балансировать между интересом ЕС и лояльностью в отношении Америки, которая – надо честно сказать – все больше становится главным гарантом национальной безопасности Польши. Однако, нам нельзя забывать, что польские интересы реализуются, прежде всего, при сотрудничестве с европейскими партерами и мы обязаны быть лояльными членами ЕС

- Речь идет, в первую очередь, о том,

чтобы не следовать слепо американской политике дифференциации, не участвовать в попытках раскола сплоченности ЕС. Не тайна, что Дональд Трамп является первым президентом США, который довольно однозначно определяет Евросоюз как конкурента США и даже врага на пути реализации американских экономических и политических интересов. Это можно объяснить тем, что в политике президента Трампа доминирует логика бизнесмена. Он рассматривает Европу, а прежде всего - Германию как экономического конкурента Соединенных Штатов. Последний пример такого подхода – новые американские пошлины на европейские товары.


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