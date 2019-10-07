Минчанка: Все эти манежи, отели - все за мои деньги 11 7.10.2019, 17:05

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Белорусы уже устали от нищенских пенсий.

Cегодня завершается сбор подписей за представителей гражданской кампании «Европейская Беларусь». Заключительный на этом этапе пикет по сбору подписей проходит возле отеля Marriott в Минске.

Именно там в это время открывается международный форум «Минского диалога» с участием европейских политиков и дипломатов, а также представителей белорусских властей.

- Как мне прожить на 380 рублей в месяц? Я просто голодаю. Что-то у кого-то займу, потом отдаю с пенсии. Все эти манежи, отели — все за мои деньги. Отец не пережил этот лукашенковский референдум, хотя прошел гитлеровские и сталинские лагеря. А нас всего лишили, — рассказала одна из участниц пикета по сбору подписей.