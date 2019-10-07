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Минчанка: Все эти манежи, отели - все за мои деньги

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  • 7.10.2019, 17:05
  • 4,321
Минчанка: Все эти манежи, отели - все за мои деньги

Белорусы уже устали от нищенских пенсий.

Cегодня завершается сбор подписей за представителей гражданской кампании «Европейская Беларусь». Заключительный на этом этапе пикет по сбору подписей проходит возле отеля Marriott в Минске.

Именно там в это время открывается международный форум «Минского диалога» с участием европейских политиков и дипломатов, а также представителей белорусских властей.

- Как мне прожить на 380 рублей в месяц? Я просто голодаю. Что-то у кого-то займу, потом отдаю с пенсии. Все эти манежи, отели — все за мои деньги. Отец не пережил этот лукашенковский референдум, хотя прошел гитлеровские и сталинские лагеря. А нас всего лишили, — рассказала одна из участниц пикета по сбору подписей.


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