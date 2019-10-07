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Джонсон ждет компромисс от ЕС по Brexit

  • 7.10.2019, 17:17
Джонсон ждет компромисс от ЕС по Brexit
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Великобритания готова к ускоренным переговорам, но для сделки ЕС должен пойти на компромисс.

Европейский союз (ЕС) должен пойти на компромисс с Великобританией относительно сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет РБК-Украина.

Как сообщили представители Джонсона, Великобритания готова взаимодействовать с иностранными лидерами, но для заключения сделки необходим компромисс от ЕС.

"Мы готовы на ускоренные переговоры с ЕС, чтобы заключить сделку, чтобы мы могли двигаться дальше и строить новое партнерство между Великобританией и ЕС, но чтобы это будет возможно, ЕС должен соответствовать компромиссам, которые сделала Великобритания. Премьер-министр по-прежнему считает, что есть возможность заключить сделку, но ЕС должен понять, что для этого необходимо устранить "бэкстоп" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - ред.)", - заявили в пресс-службе Джонсона.


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