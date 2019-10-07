Китайцы вырастили на Луне хлопок 14 7.10.2019, 17:22

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Эксперимент был проведен еще в январе 2019 года.

3 января 2019 года китайский космический корабль «Chang’e-4» впервые в истории приземлился на обратной стороне Луны. Среди его полезного груза была мини-биосфера весом 2,6 кг — Лунная микроэкосистема (LME), пишет vokrugsveta.ua.

Герметичная цилиндрическая биосфера имеет длину всего 18 см, а в диаметре составляет 16 см. В LME находились семена трех растений: хлопка, картофеля, рапса; дрожжи; яйца плодовой мушки и Arabidopsis thaliana — обыкновенный выносливый сорняк. За исключением микрогравитации и лунного излучения, условия в биосфере воспроизводили земные.

Из всех жизненных форм, доставленных модулем на Луну, только семена хлопка проявили жизненную активность. Эксперимент был проведен еще в январе 2019 года, однако новые данные показывают, что в биосфере проросли два листа, а не один, как считалось раньше. Изображение листов представляет собой трехмерную реконструкцию, основанную на анализе собранных с модуля данных и изображений.

LME не нагревалась, поэтому после первого лунного дня (около 14 земных суток), когда температура упала до минус 190 ℃, росток хлопка умер. Эксперимент продолжили, чтобы проверить долговечность самой LME. Ни один из других организмов не проявил жизненной активности в биосфере.

Что дальше?

Лидером эксперимента является Се Гэнсинь из Научно-исследовательского института передовых технологий в университете Чунцина. Хотя в ходе эксперимента не будет опубликовано никаких научных работ, Се надеется продолжать исследования в этой сфере.

На этапах планирования эксперимента высказывались идеи о том, чтобы отправить на Луну маленькую черепаху, но из-за ограниченных возможностей миссии они не воплотились в жизнь.

Се и его команда с нетерпением ждут следующей миссии «Chang’e-6», в рамках которой они надеются отправить на Луну больше живых организмов. Если миссия получит большую полезную нагрузку, в биосферу можно будет поместить более сложные формы жизни. Какие именно — пока не уточняется.