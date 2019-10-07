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Россия без нефти: Бюджет потеряет 40% доходов

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  • 7.10.2019, 17:52
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Россия без нефти: Бюджет потеряет 40% доходов

Чтобы удержаться на нефтяном рынке, налоги на добывающую отрасль придется снизить в 2 раза.

Нефтедолларовый конвейер, который последние полвека полвека кормит Россию, позволяя обменивать углеводороды на западные технологии и потребительский стиль жизни, доживает свои последние дни, пишет finanz.ru.

По мере того, как старые, еще советские месторождения истощаются, а новых с дешевой и легкой в добыче нефтью обнаружить не удается, власти РФ готовятся к обвальному падению нефтегазовых доходов бюджета.

Избежать участи, предсказанной России саудовским принцем Мохаммедом бен Сальманом, и не исчезнуть с мирового рынка «черного золота» можно лишь за счет добычи трудноизвлекаемых запасов. Но эта нефть существенно дороже по себестоимости и уже не позволит в прежних объемах наполнять федеральный бюджет, предупредил в интервью Reuters глава Минэнерго Александр Новак.

При нынешнем налогообложении нефтяной отрасли половина запасов нерентабельны. «Если не менять налоговую систему, в Западной Сибири и Арктике, мы уже через несколько лет не сможем поддерживать существующий уровень добычи», - заявил Новак.

«У нас самая высокая нагрузка для нефтяной отрасли в мире, - посетовал он. - В среднем она составляет 68-70% от выручки. А если брать месторождения в Западной Сибири, которые не имеют никаких льгот, - там нагрузка составляет 85% от выручки».

Эта система была бы жизнеспособна при нефти по 100 долларов за баррель. Но о таких ценах нужно забыть, говорит Новак: в среднесрочной перспективе справедливая стоимость барреля - не больше 50 долларов. Поэтому придется менять систему: облагать налогом не объем добычи, а рентабельность, вводить льготы на геологоразведочные работы, разработку небольших месторождений и передовые технологии нефтедобычи, позволяя амортизировать и вычитать эти расходы из НДПИ, считает глава Минэнерго.

Это даст возможность добыть и продать за рубеж еще 10 млрд тонн и выручить около 4 трлн долларов валютной выручки, которая жизненно необходима, чтобы оплачивать импорт и поддерживать иллюзию технологического развития и потребительского благополучия.

Минфин России, хотя публично и продолжает выступать против налоговых льгот, на деле давно признал, что уже в ближайшие 5-7 лет федеральному бюджету предстоит пережить шоковый отказ от углеводородной ренты.

В долгосрочный бюджетный прогноз до 2036 года заложено сокращение реальных (то есть скорректированных на инфляцию) нефтегазовых доходов на 40%.

В соотношении к размеру экономики обвал будет более чем двукратным: если в прошлом год бюджет получил 8,8% ВВП, то через 18 лет это будет лишь 3,3% ВВП.

Причем, чтобы успеть в уходящий поезд нефтяного рынка, резать нефтегазовый бюджет (до 5,5% ВВП) нужно до 2024 года, следует из прогноза.

«По мере роста истощенности разрабатываемых запасов природных ресурсов, а также переноса инвестиций на льготные месторождения в структуре добычи продолжит расти доля месторождений с пониженной эффективной ставкой налогообложения (льготы по налогу на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлине, режим налога на добавленный доход)», - констатирует Минфин.

Именно поэтому люди должны стать новой нефтью для бюджета. Ненефтегазовые налоги Минфин планрует увеличить на 60%, сборы НДС - вдвое, общая налоговую нагрузку на несырьевой сектор - с 26,9% до 28% ВВП.


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