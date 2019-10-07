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Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

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  • 7.10.2019, 18:26
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Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву
Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Президент РФ подписал несколько указов.

Президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. Документы опубликованы на портале правовой информации, передает РБК.

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Аналогичным образом повышаются зарплаты министра обороны РФ, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и так далее. Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.

Отдельными указами на 4,3% с 1 октября повышено денежное содержание председателя Следственного комитета и генерального прокурора.

Ранее Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплат дипломатическим работникам и остальным сотрудникам МИДа, а также федеральным госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил «РИА Новости», что нынешнее повышение — это «плановая индексация».

По данным Росстата, средний оклад федеральных госслужащих в 2018 году вырос на 5,4%, превысив 126 тыс. руб. Это в три раза выше средней зарплаты россиян по итогам прошлого года. Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками были названы сотрудники аппарата правительства.


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