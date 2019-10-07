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Шкурдай установила рекорд Беларуси на дистанции 200 метров баттерфляем на «короткой воде»

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  • 7.10.2019, 18:29
Шкурдай установила рекорд Беларуси на дистанции 200 метров баттерфляем на «короткой воде»
Анастасия Шкурдай

Пловчиха побила рекорд, установленный в 2002 году Анной Копаченей.

В Индианаполисе проходит международный плавательный турнир. Участники соревнуются в 25-метровом бассейне, передает pressball.by.

Белоруска Анастасия Шкурдай в заплыве на 200 метров баттерфляем установила новый национальный рекорд — 2.11,59.

Прежнее достижение (2.12,99) принадлежало Анне Копачене и было установлено в 2002 году.


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