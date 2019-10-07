Шкурдай установила рекорд Беларуси на дистанции 200 метров баттерфляем на «короткой воде»1
- 7.10.2019, 18:29
Пловчиха побила рекорд, установленный в 2002 году Анной Копаченей.
В Индианаполисе проходит международный плавательный турнир. Участники соревнуются в 25-метровом бассейне, передает pressball.by.
Белоруска Анастасия Шкурдай в заплыве на 200 метров баттерфляем установила новый национальный рекорд — 2.11,59.
Прежнее достижение (2.12,99) принадлежало Анне Копачене и было установлено в 2002 году.