Трамп и ФРС отправят российский рубль в нокдаун? 1 7.10.2019, 18:37

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К концу года курс доллара поднимется до 69-70 рублей, считают два из трех самых точных прогнозистов в рейтинге Bloomberg.

Российский рубль, пока демонстрирующий лучшую динамику к доллару среди валют развивающихся рынков с начала 2019 года, к его концу рискует растерять почти весь свой рост, передает finanz.ru.

Аналитики, наиболее точно предсказавшие курс российской валюты в третьем квартале, прогнозируют, что рубль может подешеветь в ближайшие месяцы из-за внешних угроз, усиливающих неприятие риска глобальными инвесторами.

Федеральная резервная система продолжит разочаровывать рынки своей монетарной политикой, что будет играть на пользу доллару до конца года, говорит валютный стратег PKO Bank Polski Ярослав Косатый, второй квартал подряд оказавшийся лучшим прогнозистом рубля по итогам рэнкинга Блумберг. Он сохраняет прогноз ослабления российской валюты до 69 рублей за $1 к концу декабря, прогнозируя, что центробанк США окажется менее "голубиным", чем от него ждут рынки.

"Кроме того возникший на американском рынке репо кризис кажется чем-то большим,чем просто сезонным фактором, - написал Косатый по электронной почте. - Я думаю, если проблема сохранится в четвертом квартале, что выглядит весьма вероятным, это может привести к росту проблем с долларовым фондированием на ключевых рынках EM, что усилит рост доллара против рубля".

Вдобавок, укрепление доллара и существенное ослабление цен на нефть, которое PKO ожидает в четвертом квартале, усилят давление на Банк России ускорить снижение ставки до конца года, говорит Косатый.

Ставший вторым по точности прогнозов экономист Commerzbank AG по развивающимся рынкам Татха Гоуз ждет краткосрочного ослабления рубля на фоне падения нефти, но считает пороговым уровнем 66 рублей за $1 на фоне отсутствия "сильных триггеров" для более резких колебаний в ближайшие кварталы. Его прогноз на конец года - 65 рублей за $1, что всего на 50 копеек ниже, чем медианная оценка 29 экономистов в опросе Блумберг.

За прошлый квартал российская валюта подешевела на 2,5% на фоне аналогичного падения индекса валют MSCI EM из-за торгового конфликта США и Китая, слабости мировой экономики и новых очагов геополитической напряженности в мире. Однако с начала года рост к доллару составляет почти 8% и является максимальным среди валют развивающихся стран.

Сейчас основная угроза рублю - "это резкое падение курсов валют развивающихся рынков и цен на нефть на фоне замедления глобальной экономики и возможной эскалации торговой войны", написал по электронной почте стратег Sberbank CIB по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов, оказавшийся третьим в списке самых точных прогнозистов по рублю. И хотя его базовый сценарий на конец года - 67 рублей за $1, в случае реализации этих рисков российскую валюту может ждать ослабление до 70 рублей за $1.