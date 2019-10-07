закрыть
7 октября 2019, понедельник, 20:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Преемник Могерини Боррель поддержал санкции против РФ

  • 7.10.2019, 19:01
Преемник Могерини Боррель поддержал санкции против РФ
Жозеп Боррель

Ключевой претендент на пост главы дипломатии ЕС в первом выступлении сразу же поддержал Украину.

Выдвинутый на должность Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель поддержал санкции против РФ из-за ее агрессии к Украине и декларирует намерение поддерживать демократию и территориальную целостность Украины, передает zn.ua.

"В отношении санкций к России, я хотел бы повторить, что необходимо поддерживать единство среди европейцев в отношении санкций, которые были введены по двум причинам: прежде всего, по причине незаконной аннексии Крыма и, во-вторых, по причине нарушения территориальной целостности некоторых регионов Украины. До тех пор, пока Россия не изменит свое поведение, эти санкции необходимо поддерживать. Я надеюсь, что в Совете будет единство, чтобы это гарантировать", - сказал Боррелль в понедельник в Брюсселе, выступая на заседании Комитета иностранных дел Европейского парламента в рамках открытых слушаний его номинации на должность Высокого представителя, которую в настоящее время занимает Федерика Могерини.

Ключевой кандидат на должность главы европейской дипломатии не исключил взаимодействия с Москвой по вопросам, где могут быть "перспективы диалога".

Отметим, что в мае Боррелль назвал Россию "старым врагом", а когда его попросили объяснить, что он имел в виду, политик пояснил: Россия превращается в угрозу и соперника для Европы, как некогда СССР.


популярное за неделю

Мнение

У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў