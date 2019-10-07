Преемник Могерини Боррель поддержал санкции против РФ 7.10.2019, 19:01

Жозеп Боррель

Ключевой претендент на пост главы дипломатии ЕС в первом выступлении сразу же поддержал Украину.

Выдвинутый на должность Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель поддержал санкции против РФ из-за ее агрессии к Украине и декларирует намерение поддерживать демократию и территориальную целостность Украины, передает zn.ua.

"В отношении санкций к России, я хотел бы повторить, что необходимо поддерживать единство среди европейцев в отношении санкций, которые были введены по двум причинам: прежде всего, по причине незаконной аннексии Крыма и, во-вторых, по причине нарушения территориальной целостности некоторых регионов Украины. До тех пор, пока Россия не изменит свое поведение, эти санкции необходимо поддерживать. Я надеюсь, что в Совете будет единство, чтобы это гарантировать", - сказал Боррелль в понедельник в Брюсселе, выступая на заседании Комитета иностранных дел Европейского парламента в рамках открытых слушаний его номинации на должность Высокого представителя, которую в настоящее время занимает Федерика Могерини.

Ключевой кандидат на должность главы европейской дипломатии не исключил взаимодействия с Москвой по вопросам, где могут быть "перспективы диалога".

Отметим, что в мае Боррелль назвал Россию "старым врагом", а когда его попросили объяснить, что он имел в виду, политик пояснил: Россия превращается в угрозу и соперника для Европы, как некогда СССР.