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Как гомельчане поддержали Грету Тунберг

  • 7.10.2019, 19:08
Как гомельчане поддержали Грету Тунберг

Активисты призывают обратить внимание на экологические проблемы.

Активисты объединения «ВелоГомель» начали фотопроект с хэштегом #IamGreta. Они снимаются в противогазах на фоне мусорок или заброшенных конструкций. К снимкам участники добавляют свои комментарии, почему они поддерживают Грету Тунберг, и выражают солидарность со шведской экоактивисткой, передает «Белсат».

В рамках фотопроекта солидарности гомельские велоледи повторили три знаменитые фотографии Греты Тунберг – в журналах GQ, Time и во время климатической забастовки. «Этот фотопроект скорее о душевной экологии, – говорит одна из участниц Светлана Король. – Ведь подросток претерпела волну хейтерства в связи со своими ментальными особенностями и активизмом. С точки зрения последнего я лично восхищаюсь этой девочкой. Она экоактивистка, ее голос зазвучал с высоких трибун, она привлекла внимание всего мира к проблемам экологии».

Виктория и Виталий Бабичевы, которые приняли участие в фотопроекте, призвали обратить внимание на экологические проблемы и начать их решать с себя: отказаться от излишнего потребительства, пластиковых пакетов, пищи животного происхождения.

«Наша семья пытается придерживаться разумного потребления, – говорит Виктория в комментарии к фото. – Мы установили фильтры для воды, отказались от бутилированной воды, в теплое время года основной транспорт для нас – велосипед, сортируем мусор, придерживаемся этического питания. Благодаря Грете, ее примеру, я чаще стала думать о «нужных вещах» для комфортной жизни. В моих привычках есть много чего, что нужно изменить. Изменения, прежде всего, нужно начинать с себя».

Тех, кто также хочет выразить солидарность с Гретой Тунберг, инициаторы призывают поддержать фотопроект. Для этого нужно обращаться к фотографу объединения с хэштегом #IamGgreta.


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