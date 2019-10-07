Путин и «Свидетели Иеговы» 1 7.10.2019, 19:35

Почему преследования религиозного меньшинства продолжаются, несмотря на заявление президента РФ.

Российская правозащитная организация «Мемориал» признала политзаключенными и преследуемыми по политическим мотивам еще нескольких представителей религиозной организации «Свидетели Иеговы». Общее количество приверженцев этого религиозного направления, преследуемых в России за свои убеждения, превысило двести человек, пишет «Голос Америки».

Как отмечают представители «Мемориала», объявление организаций «Свидетелей Иеговы» экстремистскими является необоснованным, представляя собой нарушение права на свободу совести и на свободу объединения, а уголовное преследование последователей этого мирного вероучения – незаконным и дискриминационным.

Правозащитники призывают немедленно освободить всех находящихся под стражей или под домашним арестом свидетелей Иеговы и прекратить их уголовное преследование.

Напомним, что в России «Свидетели Иеговы» были подвергнуты уголовному преследованию за свои религиозные убеждения после решения Верховного суда 2017 года, признавшего их «экстремистской организацией».

В декабре прошлого года на заседании Совета по правам человека при президенте РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию со «Свидетелями Иеговы», назвал ее «полной чушью» и согласился, что с этим надо разобраться, пообещав переговорить на эту тему с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

«Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю», – сказал тогда Путин.

После высказывания президента репрессии несколько стихли, но потом возобновились с новой силой. В сибирском городе Сургуте правозащитники зафиксировали применение пыток по отношению к верующим, что получило широкий общественный резонанс как в России, так и во всем мире.

США ввели санкции против сотрудников российских следственных органов, которых подозревают в пытках содержащихся под стражей свидетелей Иеговы. Госдепартамент заявил, что под надзором этих сотрудников проводились допросы, в ходе которых, по крайней мере, семь верующих подвергались удушению, ударам электрическим током и жестоким избиениям.

Главный редактор журнала «Религия и право» Анатолий Пчелинцев в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» отметил, что, когда верующих пытают, как это происходит в случае со Свидетелями Иеговы, и сажают их в тюрьмы, становится ясно, что свобода совести в России окончательно стала мифом. По словам Пчелинцева, эта конституционная норма закона предана забвению в стране.

«В таких условиях, конечно, требуется солидарность с международным правозащитным сообществом, – добавил он. – А если эту тему у нас СМИ недостаточно освещают в силу известных причин, то ее надо широко подавать за рубежом. На российские власти должно оказываться постоянное давление, чтобы они пересмотрели свою позицию».

Если изнутри такое давление организовать практически невозможно, то требуется это сделать хотя бы из-за границы, констатировал Пчелинцев.

Что касается слов Путина о «Свидетелях Иеговы», то, по мнению Пчелинцева, они «повисли в воздухе». «Отсюда возникает вопрос: кто сегодня управляет государством – президент или правоохранительные органы?» – резюмировал эксперт.

Ведущая религиозной рубрики «Ежедневного журнала» Светлана Солодовник в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» подчеркнула, что маховик репрессий в отношении «Свидетелей Иеговы» раскрутился, и теперь правоохранительной системе трудно дать задний ход. «Это же по всей стране происходит, в основном даже в провинции, а не столицах. И должно пройти какое-то время, чтобы окоротить чрезмерно ретивых сотрудников и свести все более-менее в нормальные рамки», – отмечает Солодовник..

По словам журналистки, для того, чтобы реплика Путина возымела действие, требовалось подкрепить ее соответствующими решениями, документами, но этого сделано не было.

«Возможно, Путин не вполне контролирует процесс. С другой стороны, он и не стремится к этому. Мне кажется, что президент доволен тем, что делают следственные органы и ФСБ и считает, что они в своем праве. Во всяком случае, не видно, чтобы он как-то корректировал их работу», – заключила Светлана Солодовник.