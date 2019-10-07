67 13 Aлина Витухновская

7.10.2019, 20:13

4,391

Он живет в виртуальном СССР со своими адептами, буквально восставшими из советского ада.

Сегодня Путину исполнятся 67 лет. Эта дата сама по себе уже является угрожающей. Для неосоветского человека, которым является Президент России де факто, это возраст невозврата, опасная критическая грань, практически щель между мирами — бытием и небытием.

Это время, когда мышление настраивается на ретроспективу, а ледяное дыхание смерти, бегущее холодком за ворот от кремлёвских стен, становится единственным источником свежего воздуха.

Путин, приблизившись к среднему возрасту своего электората, фактически живет в виртуальном СССР, со своими адептами, буквально восставшими из советского ада.

Фактически они стали музейными экспонатами с вышедшим сроком хранения. К тому же, здешнее пространство — далеко не музей Мадам Тюссо, да и ботокс здесь, судя по всему, отнюдь не лучшего качества. Как Брежневу не могли в своё время сделать клыки, так и Путину не могут сделать лицо — причем во всех смыслах. Оно буквально потекло, вместе с внешнеполитическим имиджем управляемой им страны.

Власть геронтократов (а власть в России именно такова), могла бы ещё удерживаться за счёт цивилизации — её передовых технических и культурных достижений. Но Путин отвергает цивилизацию, поэтому рискует окончательно растечься восковым големом по неухоженным евразийским просторам, вплоть до степени смешения с пейзажем.

Aлина Витухновская, Facebook