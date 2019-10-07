Псковскую область «засыпали» контрабандными сигаретами из Беларуси 3 7.10.2019, 21:16

Белорусы везут сигареты в основном в Санкт-Петербург и в Латвию.

Псковскую область России "засыпали" контрабандными сигаретами из Беларуси. Белорусы их везут в основном в Санкт-Петербург и в Латвию. Информация о задержании этой контрабанды регулярно появляется как на сайте псковской таможни, так и в местных СМИ, передает euroradio.fm.

Контрабандные сигареты / pln-pskov.ru​

В начале октября сотрудники дорожно-патрульной службы остановили в Пскове микроавтобус "Газель", следовавший из Беларуси в Санкт-Петербург. В нем обнаружили 95 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства. Документов на груз у водителя не было.

Через три дня в том же Пскове остановили микроавтобус Mercedes, ехавший из Беларуси по тому же маршруту. В нем везли около 90 тысяч пачек контрабандных сигарет. Груз изъят, проводится проверка, информирует pln-pskov.ru.

Через Псковскую область контрабанда идет и в Латвию. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, российские таможенники поймали с контрабандой гражданина Беларуси. Он ехал в ЕС на минивэне Volkswagen Caravelle. В боковых стенках нашли спрятанные сигареты. Таможенники насчитали более 1300 пачек с акцизными марками РБ. Проводится расследование.

pln-pskov.ru

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