закрыть
7 октября 2019, понедельник, 21:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Псковскую область «засыпали» контрабандными сигаретами из Беларуси

3
  • 7.10.2019, 21:16
Псковскую область «засыпали» контрабандными сигаретами из Беларуси

Белорусы везут сигареты в основном в Санкт-Петербург и в Латвию.

Псковскую область России "засыпали" контрабандными сигаретами из Беларуси. Белорусы их везут в основном в Санкт-Петербург и в Латвию. Информация о задержании этой контрабанды регулярно появляется как на сайте псковской таможни, так и в местных СМИ, передает euroradio.fm.

Контрабандные сигареты / pln-pskov.ru​

В начале октября сотрудники дорожно-патрульной службы остановили в Пскове микроавтобус "Газель", следовавший из Беларуси в Санкт-Петербург. В нем обнаружили 95 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства. Документов на груз у водителя не было.

Через три дня в том же Пскове остановили микроавтобус Mercedes, ехавший из Беларуси по тому же маршруту. В нем везли около 90 тысяч пачек контрабандных сигарет. Груз изъят, проводится проверка, информирует pln-pskov.ru.

Через Псковскую область контрабанда идет и в Латвию. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, российские таможенники поймали с контрабандой гражданина Беларуси. Он ехал в ЕС на минивэне Volkswagen Caravelle. В боковых стенках нашли спрятанные сигареты. Таможенники насчитали более 1300 пачек с акцизными марками РБ. Проводится расследование.

pln-pskov.ru
pln-pskov.ru
pln-pskov.ru

популярное за неделю

Мнение

У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў