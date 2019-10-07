В Гродно показали, какой купол будет над въездной башней Старого замка 7.10.2019, 21:34

Купол на башне в Старом замке в Гродно / sb.by

Каркас купола уже установили.

В Гродно показали, который купол будет над въездной башней Старого замка. Как информирует sb.by, в понедельник металлическую конструкцию с помощью автокрана временно устанавливали на подготовленное место. Потом его снова вернут на землю, где будет происходить обшивка деревом и металлом. И уже после этого купол снова поставят на башню.

Старый замок в Гродно находится на реконструкции, которая началась осенью 2017-го. После ее окончания замок будет выглядеть таким, каким он был в конце XVI века, когда был резиденцией короля Речи Посполитой Стефана Батория. Реконструкция должна закончиться в 2020 году.