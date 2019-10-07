Демократы запросили у Пентагона и Белого дома документы о военной помощи Украине 7.10.2019, 21:47

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Документы должны быть предоставлены до 15 октября.

Демократы Палаты представителей Конгресса США запросили у Пентагона и бюджетного бюро Белого дома документы, связанные с выделением военной помощи Украине.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на CNN.

Соответствующую повестку в понедельник, 7 октября, направили члены Палаты представителей в рамках расследования об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Были запрошены документы, связанные с решением президента США Дональда Трампа заблокировать выделение военной помощи Украине.

Документы должны быть предоставлены до 15 октября.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины Владимира Зеленского во время скандального телефонного разговора.

После рассекречивания стенограммы разговора комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки, который первым указал на возможные нарушения со стороны Трампа во время беседы с Зеленским.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.