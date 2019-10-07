«Перекрестившись, с криком «Пора! Пора!» Леванович бросился на московских солдат» 4 7.10.2019, 21:58

1,386

Как Могилев восстал против Московского княжества.

В августе 1654-го года, в ходе войны начатой Московским княжеством против ВКЛ, царские войска подошли к стенам города Могилева, пишет vklby.com.

Могилев не стал сопротивляться и 25-го августа открыл ворота города захватчикам. Причины для такой беспрекословной сдачи были следующие:

состояние крепостных стен - они бы не выдержали долгой осады, и город был бы уничтожен вместе с жителями;

единая православная вера. По заверениям московского царя Алексея Михайловича, эта война была начата только с целью защитить единоверцев от католической церкви. Православные жители Могилева верили (во многом благодаря московским пропагандистам), что вопросы притеснения православных в Речи Посполитой будут разрешены;

интересы местных купцов, чья торговля была тесно связана с Московским княжеством;

чрезмерные налоги установленные для города Янушем Радзивиллом.

После того как город был занят войсками, с целью задобрить местных жителей раздавались денежные подарки и земли, мещанам было разрешено торговать в городе беспошлинно, царским указом за Могилевом остались все привелеи и Магдебургское право, которым город пользовался в ВКЛ.

Первоначально горожан оккупанты не трогали, и те даже помогли оставленному в городе московскому гарнизону в трёхмесячной обороне Могилева от подошедших войск ВКЛ под командованием Януша Радзивилла, в феврале 1655-го года. После безуспешных штурмов и длительной осады Радзивилл был вынужден отойти, поскольку нарастала опасность подхода казаков с юга.

Как только московиты почувствовали, что Могилев остался за ними, отношение к захваченному городу изменилось. Он был лишен всех прежде дарованных привелеев и свобод, а московские солдаты начали отбирать у горожан деньги, вещи, коней и оружие. Случались даже убийства местных православных священников и изнасилования монашек, сожжение православных храмов. На места убитых православных священников присылались и назначались, по разумению Московского царя, надёжные люди. Особо печальная участь постигла могилевских евреев. Под предлогом отправки в Речь Посполитую им сказали собрать все свои сбережения и вещи, и как только всё еврейское население города вышло за стены, на них было совершено нападение. Они все были ограблены, а большая часть людей убита. Позже, на месте их гибели, жители Могилева насыпали курган, на который съезжались иудеи со всей Речи Посполитой оплакивать своих единоверцев.

После шестилетней оккупации, которая сопровождалась грабежами, убийствами, издевательствами и унижениями, терпение горожан подошло к концу. В городе начало зреть восстание. Люди готовились и выжидали подходящий момент. Он настал в 1660-ом году, когда войска Речи Посполитой разбили московские на реке Бася, кнаходившейся недалеко от Могилева. Подготовка восстания сразу пришла в активную фазу, и всё было готово к концу января 1661-го года.

В ночь с 31-го января на 1-го февраля 1661-го года, по секретному указанию магистрата, жители Могилева, в чьих домах обитали московские стрельцы, выкрутили кремни из их ружей, и достали свое оружие из тайников. Горожане настолько ненавидели оккупантов, что во всём большом городе не нашлось ни единого предателя, который бы сообщил московитам о готовившемся восстании. Утром 1-го февраля магистрат и почетные граждане собрались в Ратуше, с собой они принесли оружие, которое спрятали под одеждой, и стали ждать сигнала к началу восстания. Московские солдаты, обычно толпами гуляя по рынку, в то утро, по своему обыкновению, начали отбирать пироги у торговавших ими женщин. На крики торговок из ратуши с большим мечом, которым обычно орудовал палач, выбежал бурмистр Язеп Леванович. Перекрестившись, с криком «Пора! Пора!» он бросился на московских солдат, а следом за ним последовали и все остальные горожане. Это и был сигнал к действию: тут же зазвонил колокол на городской ратуше, оповещая всех о начале восстания. По всему городу жители нападали и били оккупантов. На помощь к ним подоспели освобожденные из тюрьмы солдаты Речи Посполитой, и, спустя три часа, семитысячный московский гарнизон был почти весь уничтожен, убежать удалось только трем московитам. Во время этой битвы много могилевчан было ранено и несколько убито.

Тех московских чиновников и воевод, которые были взяты в плен, мещане заковали в цепи, а большая часть убитых московитов была захоронена на Самусевой горе, в том месте, которое называли «Костернею» (ныне место в районе автозаправки на площади Орджоникидзе) и возле Покровской богадельни (сегодня это Подниколье).

Бурмистр Леванович с другими членами магистрата сам лично повез в Варшаву плененных московитов, среди которых были два воеводы Семён Савич Горчаков и Матвей Андреевич Полиевктов. Они были представлены на специально созванном по этому случаю сейме в Варшаве, на котором присутствовал сам король Речи Посполитой Ян Казимир.

В благодарность за освобождение города король подарил ему привелей, который уравнивал Могилев со столицей ВКЛ Вильно, а также новый герб, используемый по сей день. Многие участники восстания получили шляхетство. Оно же было даровано и бурмистру Левановичу и его потомкам, как и новая фамилия Пора-Леванович, чтобы все помнили о его подвиге и храбрости. Приставка разумеется взялась от его клича «Пора! Пора!», который и послужил сигналом для восстания.

Восстание в Могилеве стало первым из череды последующих восстаний в других городах, для которых оно и послужило примером, в ходе войны ВКЛ и Польши с Московским княжеством в период с 1654 по 1667-ой год.