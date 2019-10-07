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Формула украинского счастья

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  • Стивен Пинкер
  • 7.10.2019, 22:15
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Формула украинского счастья
Стивен Пинкер

Что может сделать Зеленский.

Зеленскому не стоит идти на поводу у амбиций и создавать Министерство счастья, намереваясь повысить уровень счастья людей всеми возможными способами. Однако есть определенные вещи, которые гарантированно сделают людей счастливее, и правительство в силах осуществить их. Например, общественные блага — хорошие парки, школы, больницы, общественный транспорт. Мы знаем, что они делают людей счастливее, и правительству стоит преследовать именно такие достижимые цели.

Есть еще один проверенный способ сделать страну счастливее — сделав её богаче, ведь у нас есть доказательства, что в богатых странах люди более счастливы.

Конечно, несмотря на повсеместное улучшение уровня жизни во всем мире, не все идет гладко. Война на востоке Украины — одно из исключений из мирового правила и мирной тенденции. Это стало очень неприятным сюрпризом для всего мира, ведь Европа, вопреки тому, что большая часть её истории состояла из почти непрерывных войн, наслаждалась 75 годами относительного мира. Но я думаю, что важно подчеркнуть то, насколько это из ряда вон выходящая ситуация, противоречащая тенденции последних 75 лет. Чрезвычайно важно закончить эту войну как можно быстрее и сигнализировать о том, что подобная агрессия неприемлема.

Крайне важен и пример аннексии Крыма — это единственный случай со времен Второй мировой войны, когда территорию принудительно включили в состав другой страны. На мой взгляд, то, что это противоречит ходу истории может помочь активизировать людей для усиленного противостояния войне, а не принятия её как данности. И важно помнить, что-то, что произошло с Крымом и происходит в восточной Украине — это не направление развития будущего, оно не будет таким.

Стивен Пинкер, «Новое время»


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