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Трамп обвалил курс турецкой лиры

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  • 7.10.2019, 22:28
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Трамп обвалил курс турецкой лиры

Курс турецкой валюты рухнул после твита президента США. 

Курс турецкой лиры упал после заявления президента США Дональда Трампа о готовности уничтожить экономику Турции из-за операции в Сирии. По данным MarketWatch, к 21:30 по Минску падение составило 2,31%, передает РБК.

Таким образом, курс оказался равен 5,83 лиры за доллар. Накануне на закрытии торгов курс составлял 5,69 лиры.

Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью «уничтожить» экономику Турции в том случае, если Анкара «перейдет черту». «Если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — написал он в Twitter.

Заявление американского лидера прозвучало после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности Анкары самостоятельно начать операцию о создании безопасной зоны на северо-востоке Сирии. Он также утверждал, что по итогам его переговоров с Трампом США начали вывод своего военного контингента с севера Сирии.


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