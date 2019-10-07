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В ближайшие дни в Беларуси потеплеет

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  • 7.10.2019, 22:38
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В ближайшие дни в Беларуси потеплеет

Во вторник в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя, а ночью и утром — с мокрым снегом. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололёд. Ветер будет северо-западный — ночью слабый, днём порывистый, сообщает Белгидромет.

Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки 0...- 4, местами будет 1-3 тепла. Днём ожидается от +3 по северу до +10 по югу страны.

В среду, 9 октября, сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный, юго-западный порывистый. Ночью термометры покажут 1-8 выше нуля, днём прогнозируется от +7 по востоку до +14 по западу страны.

В четверг, 10 октября, также будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный порывистый. Ночью ожидается 4-10 со знаком "плюс", днём — 7-14 тепла.


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