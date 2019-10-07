Видеохит: Премьер Дании рассмешила парламент докладом про верблюда 6 7.10.2019, 22:42

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Метте Фредериксен

Сама Метте Фредериксен тоже не смогла сдержать смех.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассмешила депутатов своим докладом, который она зачитывала на открытии заседания парламента. Фредериксен не смогла сдержать смех, когда рассказывала о необычных закупках правительства, сообщает mir24.tv со ссылкой на Denmarks Radio.

Глава правительства рассказывала парламентариям о выкупе кабинетом министров цирковых животных. В частности, она отметила, что недавно власти купили четырех слонов и их друга – верблюда по кличке Али, чтобы животные остались вместе.

Читая доклад, Фредериксен не смогла сдержать смеха и заразила им всех присутствующих в зале. После того, как депутаты успокоились, она поблагодарила представителей правых партий за то, что они поддержали выкуп верблюда, несмотря на его необычное имя.