Минчане начали бороться с «Табакерками» 2 7.10.2019, 23:02

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Иллюстрационное фото

Жители Шабанов требуют убрать киоски.

«Табакерки» – киоски с табачной продукцией – начали устанавливать в Минске только в июле этого года, но различных конфликтов вокруг этого накопилось уже много. Горожане уверены: на столичных улицах «Табакерки» – исключительно мешают, передает «Белсат».

Менее 20 метров от детского сада. В столичном районе Шабаны вредными изделиями собираются торговать на пересечении пешеходных путей и остановках. Непросто здесь будет передвигаться с детскими колясками, людям с инвалидностью, а также тем, кто движется по городу на велосипеде или самокате.

Жители Шабанов установкой киоска остались недовольны и требуют его убрать:

«Те, кто устанавливали эту табакерку, не думаю, что подумали о садике, о людях, о тех, кто здесь живет. Что это очень нужно нам».

«Но у нас в принципе здесь играть негде, поэтому если откроется, то это все-таки будет проблемой для нашего района».

«Как будто я не против них, но сразу на остановке – там не развернуться, и здесь детский сад, школа!»

Официально Мингорисполком позволяет устанавливать табакерки при выполнении нескольких требований. Дизайн киоска должен быть привлекательным. Нельзя размещать их в центре Минска и вблизи магистралей. Не место табакеркам около садов, школ, поликлиник, больниц и парков. Но, как мы уже видели ранее, эти правила соблюдаются не всегда.

Федор Сухов, автоэксперт:

«Они влияют на вероятность повышения уровня ДТП с участием пешеходов. В частности, если устанавливать эти киоски, да и все другие киоски, в местах скопления людей, это перекрестки, как правило, какие-то магазины, для водителя ограничивается видимость по тротуару…»

О том, что горожане недовольны появлением «табакерок» на минских улицах свидетельствуют петиции с требованием убрать киоски. Общественная активность иногда приносит плоды. Несколько дней назад в Минске на улице Кнорина именно по требованиям жителей табакерку убрали.

Сергей Лугинин, житель Минска:

«Люди правильно оформили обращение. Здесь были затронуты не только общественные интересы, но и вразрез шли правила дорожного движения. То есть это создание опасности для жителей района…»

Всего в Минске до конца года должны появиться аж полтысячи табакерок. Их установкой занимается компания «Энерго Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Алексину. И это при том, что еще в 2008 году власти закрыли обычные киоски. Объединение предпринимателей «Перспектива» на днях направило обращение к главе государства о неравных условиях установления киосков в Минске.