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В Эквадоре из-за протестов остановлена добыча нефти на трех месторождениях

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  • 8.10.2019, 7:35
В Эквадоре из-за протестов остановлена добыча нефти на трех месторождениях

Тысячи протестующих идут маршем на столицу страны.

Эквадорская государственная нефтяная компания Petroamazonas EP в свете массовых протестов приостановила работы на трех нефтяных месторождениях. Подобный шаг вызван их "захватом группами лиц, не имеющих отношения к их деятельности", заявило министерство электроэнергетики республики в понедельник, 7 октября. Представители компании "ведут с ними мирные переговоры", добавили в ведомстве. Приостановка означает снижение добычи на 60 тысяч баррелей сырой нефти в день, сообщает dw.com.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент республики Ленин Морено. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

Марш коренных народов на Кито

Между тем представители коренных народов Эквадора и фермеры идут маршем на столицу. По данным Конфедерации коренных народов Эквадора, в Кито направляются не менее 20 тысяч человек. Крупная акция протеста в эквадорской столице запланирована на 9 октября. При этом Морено в радиообращении подчеркнул, что "сохраняет приверженность" к диалогу с "коренными братьями".

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Стражи порядка задержали 477 человек. Вместе с тем представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских. С начала протестов один мирный житель погиб, еще 77 человек получили ранения. Большинство из пострадавших - сотрудники сил безопасности Эквадора, заявила глава МВД Мария Паула Ромо.

Власти заявляют о столкновениях с полицией и актах мародерства

Власти выразили обеспокоенность "неконтролируемым" характером протеста. Представитель правительства особо выделил "анархистские и преступные действия, которые можно наблюдать на улицах". Так, в одном из населенных пунктов в нескольких десятках километров от Кито произошли столкновения с силами безопасности. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. А в провинции Котопахи молочная фабрика и несколько цветочных ферм пострадали от действий мародеров.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда заем в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить государственные расходы. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов США в год.


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