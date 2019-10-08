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Где в Беларуси выпало больше всего первого снега

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  • 8.10.2019, 7:48
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Где в Беларуси выпало больше всего первого снега
Фото: tut.by

Как часто такое бывает в начале октября?

Снег в Беларуси шел не только в выходные, но и в понедельник, 7 октября. Многие продолжали его фотографировать и снимать на видео. Синоптики же говорят, что снег в начале октября — не аномальная ситуация: бывало, что он выпадал и раньше. А вот такая низкая, как сейчас, температура — редкость, сообщает tut.by.

— Первый снег в октябре выпадает не каждый год, но эта ситуация для страны не аномальна. Удивительно то, что температура воздуха на 6−7 градусов ниже нормы. Сейчас аномально холодная погода. По поводу первого снега: были годы, когда он в Беларуси выпадал в первой половине сентября. В частности, в Минске самая ранняя дата выпадения снега — 12 сентября 1973 года. Самый ранний снежный покров тоже образовывался в том же году в конце сентября, — рассказывает Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета.

Специалист отмечает, что в среднем первый снег в Беларуси выпадает в конце октября — начале ноября.

Синоптики говорят: на то, что в начале октября пошел снег, повлиял открытый доступ холодного воздуха с Арктики.

— Причина того, что так резко пронырнул холод на нашу территорию и в южные широты (холодный воздух достиг уже Греции), стал циклон. Он образовался над Балканским полуостровом, смещался через территорию Одесской области, потом вышел на центральные регионы России и сейчас находится в районе Вологодской области. Циклон на пути своего смещения все время втягивал холодный воздух — и в итоге у нас пошел снег, — рассказывает Людмила Паращук, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета.

Сейчас снежный покров неустойчивый из-за того, что еще теплая почва. Наутро в некоторых районах Беларуси он достигал 0,5 см. Речь идет о Поставском районе, Сенно, Шарковщине, поселке Нарочь и Минске.

— Холод будет господствовать на нашей территории только ближайшие сутки, а затем ситуация в атмосфере начнет меняться. Настолько существенно повысится температура, что ночью в воскресенье ожидается +5…11°С, а максимальная температура днем +11…18°С, по югу страны +19…21°С. Влияние циклона будет сопровождаться дождями, они будут идти по большей части территории страны со среды по субботу.


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