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Гигантские скопления платины помогли ученым разгадать главную тайну мамонтов

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  • 8.10.2019, 7:52
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Гигантские скопления платины помогли ученым разгадать главную тайну мамонтов

13 тысяч лет назад на Земле произошло важное событие.

Чуть менее 13 тысяч лет назад температуры на короткое время резко снизились во многих частях света, особенно в северном полушарии. Мы знаем это благодаря анализу ледяных кернов, пробуренных в Гренландии, и океанов по всему миру. Пыльца различных растений также может рассказать нам об этом периоде, который ученые называют Поздним дриасом, пишет naked-science.ru.

Начало этого периода совпадает с началом последнего оледенения, во время которого произошло массовое вымирание. Это было примерно 12 680 лет назад. Примерно в это же время вымерли некоторые виды животных. Среди них были мамонты в Европе, крупные бизоны в Северной Америке и гигантские ленивцы в Южной Америке.

Причины этого процесса до сих пор остаются неясны. Выдвигалось предположение, что он связан с изменениями в системах океанической циркуляции. Но гораздо больший интерес вызывает гипотеза, которую ученые выдвинули еще в 2007 году: причиной последнего оледенения стало столкновение с космическим объектом, подобным астероиду или комете. Оно вызывало много споров, так как не подкреплялось доказательствами и казалось маловероятным сценарием.

Однако авторы новой работы постарались доказать эту гипотезу, исследуя концентрации платины по всему земному шару. Этот металл, как известно, концентрируется в метеоритах, поэтому, если в каком-то месте ее находят слишком много — это может быть признаком космического удара.

Исследователи обнаружили платиновые скопления в ледяном керне в Гренландии, а также в таких отдаленных друг от друга районах, как Европа, Западная Азия, Северная Америка и даже Патагония в Южной Америке. Все эти всплески приходятся на один и тот же период времени. До сих пор ученым не удавалось получить таких явных доказательств метеоритной гипотезы последнего оледенения.


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