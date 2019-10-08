Гигантские скопления платины помогли ученым разгадать главную тайну мамонтов 1 8.10.2019, 7:52

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13 тысяч лет назад на Земле произошло важное событие.

Чуть менее 13 тысяч лет назад температуры на короткое время резко снизились во многих частях света, особенно в северном полушарии. Мы знаем это благодаря анализу ледяных кернов, пробуренных в Гренландии, и океанов по всему миру. Пыльца различных растений также может рассказать нам об этом периоде, который ученые называют Поздним дриасом, пишет naked-science.ru.

Начало этого периода совпадает с началом последнего оледенения, во время которого произошло массовое вымирание. Это было примерно 12 680 лет назад. Примерно в это же время вымерли некоторые виды животных. Среди них были мамонты в Европе, крупные бизоны в Северной Америке и гигантские ленивцы в Южной Америке.

Причины этого процесса до сих пор остаются неясны. Выдвигалось предположение, что он связан с изменениями в системах океанической циркуляции. Но гораздо больший интерес вызывает гипотеза, которую ученые выдвинули еще в 2007 году: причиной последнего оледенения стало столкновение с космическим объектом, подобным астероиду или комете. Оно вызывало много споров, так как не подкреплялось доказательствами и казалось маловероятным сценарием.

Однако авторы новой работы постарались доказать эту гипотезу, исследуя концентрации платины по всему земному шару. Этот металл, как известно, концентрируется в метеоритах, поэтому, если в каком-то месте ее находят слишком много — это может быть признаком космического удара.

Исследователи обнаружили платиновые скопления в ледяном керне в Гренландии, а также в таких отдаленных друг от друга районах, как Европа, Западная Азия, Северная Америка и даже Патагония в Южной Америке. Все эти всплески приходятся на один и тот же период времени. До сих пор ученым не удавалось получить таких явных доказательств метеоритной гипотезы последнего оледенения.