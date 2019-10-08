США ввели санкции против Китая 3 8.10.2019, 7:58

1,185

Министерство торговли включило в список 28 правительственных и коммерческих организаций КНР.

США ввели санкции в отношении Китая, вызванные притеснением уйгуров. Под штрафные меры попали 28 правительственных и коммерческих организаций, говорится в сообщении министерства торговли Соединенных Штатов, передает dw.com.

Санкции означают ограничения на поставки этим компаниям американской продукции.

Тем самым Вашингтон гарантирует, что технологии из США, "выращенные в среде личной свободы и частного предпринимательства, не будут использованы для подавления беззащитных меньшинств", подчеркнул министр торговли Уилбур Росс. По его словам, Соединенные Штаты "не могут и не будут терпеть жестокое притеснение этнических меньшинств внутри Китая".

The U.S. Government and Department of Commerce cannot and will not tolerate the brutal suppression of ethnic minorities within China. https://t.co/2LyLM5lcHy — Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) 7 октября 2019 г.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о положении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны. По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там их против воли подвергают "политической и культурной индоктринации", а также заставляют учить китайский язык и петь "хвалебные песни" коммунистической партии, утверждали авторы доклада.

В свою очередь, правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь "образовательные центры для ресоциализации мелких преступников". Пекин заявил, что СУАР находится под влиянием сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов.