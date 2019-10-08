Видеофакт: Путин дает признательные показания в Киеве 3 8.10.2019, 8:10

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Над главой Кремля провели импровизированный Гаагский трибунал.

7 октября активисты пришли под посольство РФ в Украине "поздравить" с днем рождения президента России Владимира Путина, которому вчера исполнилось 67 лет.

Во время акции активисты провели импровизированный Гаагский суд над Путиным за совершенные им военные преступления против человечества. Активист, переодетый в костюм заключенного президента РФ, давал показания о совершенных преступлениях в Грузии, Молдове, Украине, Чечне и Сирии, сообщает Укринформ.