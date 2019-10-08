Запасы нефти в России иссякают 4 Александр Коваленко

8.10.2019, 8:26

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Иллюстрационное фото

Треть месторождений работает в убыток.

Чем ближе 2020-2021 годы, тем интереснее становится. Ведь именно на этот период мировые эксперты и аналитики ставили прогноз пиковой добычи нефти в России, после чего начнется резкий спад добычи (5%-7% в год), из-за истощения месторождений и невозможности разрабатывать новые, в связи с отсутствием соответствующих технологий.

И если еще 3-4 года назад мои материалы, публикуемые по мотивам этих исследований, поднимались на смех, особенно в среде наших гибридных братьев, то теперь о проблеме рентабельности и истощения месторождений заговорили в России на официальном уровне.

Так, не успел намедни на международной конференции «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин рассказать, как все ужасно с экономикой Украины и как все прекрасно в России, как в эту бочку фейкового меда тут же добавили половник реального дегтя Роснедра.

Дело в том, что проведенная Роснедрами в этом году инвентаризация месторождений России показала, что их рентабельность лишь 67%. То есть, 33% месторождений, по сути, работают в убыток!

Более того, опора российской нефтедобычи, месторождения Самотлорское и Приобское, практически истощены. То, что сейчас на них извлекается на поверхность, лишь на 10% представляет собой нефть, а все остальное это вода, грязь и прочие примеси.

Согласно прогнозам уже не западных экспертов, к которым у российских ура-патриотов доверия — ноль, а российским, нефтедолларов бюджет РФ не будет досчитываться уже к 2025 году, а к середине 2030-х добыча упадет на 40%.

Но, даже несмотря на то, что прогноз российских экспертов более оптимистичный, нежели у западных, которые прогнозируют 50% падение добычи нефти уже к 2030, светлого будущего все равно мировой бензоколонке не видать. Ведь даже при таких толерантных прогнозах она теряет свой статус чистого экспортера нефти, и извлекаемого ресурса ей будет хватать исключительно для обеспечения собственных же нужд, а в дальнейшем ей и вовсе придется нефть импортировать. А потому настоящий позор мировой нефтедобывающей державы еще впереди!

Александр Коваленко, sprotyv.info