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Секрет белорусского Полишинеля

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  • 8.10.2019, 8:34
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Секрет белорусского Полишинеля

В чем причины низкой эффективности отечественных компаний?

Увлеченность ценовой конкуренцией, нелюбовь к цифрам, самобытное корпоративное управление и ориентация только на продукт – это лишь одни из многих причин, которые приводит к низкой эффективности работы белорусского бизнеса.

Как отметил председатель совета директоров Бизнес-школы ИПМ Дмитрий Дичковскй, выступая на 84-м Республиканском клубе директоров, сегодня можно выделить несколько основных проблем белорусского бизнеса, пишет ej.by.

Так, к примеру, белорусские руководители предприятий мало уделяют времени, или почти не уделяют его, цифрам – то есть планам, отчетам, системам. Не смотрят регулярно за динамикой, в большинстве своем ориентируясь на интуицию.

«Вторая проблема – это ориентация на продукт. Ориентируясь только на производство и продукт, собственники компаний при этом совершенно не понимают, что и для кого создают, кому потом продают и с какой маржинальностью», – заметил Дичковский.

Он обратил внимание на то, что нужно выстраивать всю цепочку от создания продукта до продажи, и тогда твои производственные компетенции будут только помогать.

Избыточная диверсификация

Также эксперт привел в пример такую ситуацию, когда предприниматели, видя, как успешно развивается их бизнес, начинают инвестировать в смежные отрасли, зачастую в совершенно непрофильные.

«И в какой-то момент, когда приходит кризис первый, второй, третий, нечего удивляться, что все эти активы перестают работать», - отметил эксперт.

По мнению Дмитрия Дичковского, сегодня без профессиональной концентрации на магистральном направлении практически невозможно добиться весомого результата, так как конкуренция не позволит. Распыление ресурсов и управленческих талантов приводит к деградации бизнесов и, как следствие, к сокращению портфеля и сужению профиля, считает он.

К сожалению, еще белорусским компаниям несвойственно выстраивание четкого ограничения полномочий между собраниями акционеров, советом директоров, между топ-менеджментом и функциональными подразделениями, заметил эксперт.

«Это неправильно когда акционер живет рамками старой организации, когда все под контролем держал один человек, когда один руководитель решал все проблемы. Это работает, когда в компании 150 человек и меньше. Но в Беларуси, к сожалению, хватает таких компаний, в которых работников более тысячи человек, а они все-равно работают в таком режиме.

«Руководителю кажется, что если он на две недели уедет, там все развалится, и там действительно все разваливается», – добавил эксперт.

Дичковский подчеркнул, что навыки передачи полномочий редко являются сильной стороной предпринимателей в Беларуси, и они продолжают активно управлять всеми процессами на разных уровнях даже при наличии дорогого и квалифицированного персонала.

Для многих основной инструмент конкуренции – снижение цен

Также эксперт упомянул еще одну проблему белорусских компаний – это увлеченность ценовой конкуренцией.

«Я могу сделать определенный вывод из бесед с руководителями предприятий, что решение конкурентной борьбы заключается для них только в том, чтобы предложить самый дешевый продукт. Это в корне неверно. Потому что Беларусь не может ассоциироваться с дешевым продуктом», – считает Дичковский.

Он отметил, что ценопад резко снижает прибыль, не оставляя денег на развитие, что превращает бизнес в систему простого воспроизводства. Дифференцировать свой продукт или услугу значительно сложнее, чем снизить цены.

«Что еще мешает работать белорусским компаниям эффективно? Почему-то у нас совсем немного компаний, которые регулярно формулируют цели и показатели следующего года, составляют детальный годовой бюджет и прогноз», – отметил эксперт.

По его словам, это в свою очередь не позволяет предложить сбалансированную систему мотивации и придерживаться ее на протяжении года. В результате существуют «излишне гибкие» системы, которые меняются в течение года в зависимости от того, как получилось по основной деятельности и серьезно демотивируют сотрудников.

Сколько Беларусь тратит на развитие управленческих компетенций?

Резюмируя, Дмитрий Дичковский привел данные статистики, согласно которым в Беларуси удельный вес инвестиций в основной капитал равен 15,4% от ВВП. Примечательно, что здесь мы мало отличаемся от других стран: в Германии данный показатель составляет 14,1%, в Швеции – 19,2%, США – 12,4%.

При этом на развитие управленческих компетенций у нас тратится только 0,092%. Для сравнения: в Германии – 4,57%, Швеции – 6,31%, США – 6,52%.

Получается, в Беларуси совсем мало тех, кто может управлять грамотно с точки зрения менеджмента новым оборудованием, создавать нужный продукт, организовывать эффективное производство, находить клиентов и продавать им по правильной цене.


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