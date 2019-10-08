Николай Статкевич: Вопрос с Лукашенко надо решать в ближайший год 8 8.10.2019, 8:51

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Николай Статкевич

Лидер БНК рассказал о процессах, которые начинаются в белорусских городах.

Недавно Слоним посетил лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Встреча с гостем длилась несколько часов. После общения с жителями Слонима политик ответил на вопросы «Газеты Слонимской».

- Вы впервые в нашем городе?

- Нет, не впервые. Если не ошибаюсь, в последний раз был в 2016 году, когда создавался Белорусский Национальный Конгресс. Года два с половиной я у вас точно не был. Летом я ездил по Беларуси, но поскольку был ограничен во времени, то к вам попасть не удалось.

- Довольны ли вы приемом?

- Да, город мне всегда нравился. Он увлекает своим ландшафтом, историческими местами и людьми. На встрече собралось около 150 человек. Власти прислали «бригаду» пенсионерок. Поэтому местами было довольно весело. Мне нравится, когда кто-то от власти приходит, оживляет беседу.

- Стоит ли участвовать в «выборах», если их нет?

- Партия «Народная Грамада», которую я представляю, прекрасно понимает, что у нас на «выборах» не считают голосов. Но есть возможность использовать процедуры избирательной кампании. Например, сбор подписей за выдвижение «кандидатов».

Мы пользуемся пикетами по сбору подписей, чтобы проводить легальные митинги по всей стране, открыто заявлять свою позицию и формировать инициативную группу для будущих президентских выборов. На встречах я говорю, что Лукашенко должен уйти, что только мирный массовый длительный протест позволит белорусам вернуть себе достойную жизнь.

- Возможно ли, что подсчет голосов наконец станет справедливым, а выборы - настоящими?

- Не станут. И Европа уже покорилась. Лукашенко говорят: нет считаешь голоса - ну тогда хотя бы не бей и не сажай. Америка говорит по-другому: если будет, как есть, тогда отмены санкций пусть не ждет.

Лукашенко настолько экономически привязал Беларусь к России, что сейчас сидит в боковом кармане пиджака Путина. Путин говорит: давай во внутренний карман перелезай. Лукашенко не может вылезти из кармана Путина, потому что тогда нужно проводить реформы, вести диалог с обществом, а ему проще продать страну и стать диктатором автономии. И продаст, если не уберем его. Поэтому, чтобы не было хуже, надо решать этот вопрос в ближайший год.

- Вы предвидели попытку аннексии Беларуси еще год назад …

- Я писал тогда об угрозе аннексии и хорошо помню, как иронизировали с моих слов наши «политологи». Теперь они молчат.

- Так чего ждать Беларуси дальше?

Россия будет дожимать Лукашенко, и он будет поддаваться. Он может остановиться только тогда, когда увидит взрыв народного гнева. А если не остановится, то народ его снесет, потому что уже все. В «единение» можно было играть 20 лет тому назад. Теперь это уже не позволено. Когда 20 лет назад, 17 октября 1999 года, за независимость на Марш Свободы вышло 50 тысяч человек, я знал, что большинство не за нами. Там просто собрались мужественные люди, патриоты. Напугали диктатора. Он отступил тогда. Теперь за нашей спиной - миллионы.

- Достаточно только пикетов и митингов, чтобы не допустить аннексии Беларуси?

- Нет, нужно, чтобы на улицу вышлo 3% населения - тогда власть меняется. Это мировой опыт. Но чтобы люди вышли, им надо дать немного смелости. Это возможно только через личный пример. Поэтому я и призываю людей не бояться и быть решительными в своих действиях. Поэтому приезжаю к ним и громко называю вещи своими именами. Я знаю, какие процессы начинаются в районных городах после моего приезда.

- Насколько оправданной является опасение, что Россия анексирует Беларусь?

- Угроза очень серьезная. Лукашенко набрал у Москвы десятки миллиардов долларов кредитов за обещание интеграции. По понятиям уголовным, которые разделяют многие в российском руководстве, они обязаны «купленное» взять у него. Это серьезная угроза. Когда будет новый президент с любыми взглядами, который не брал этих денег, он может начать с «нуля». Поэтому Россия спешит дожать человека, которого она держала во власти. Если бы не Путин, Лукашенко уже давно слетел бы.