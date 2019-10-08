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Под Минском ГАИ остановила VW, которым управлял 9-летний мальчик

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  • 8.10.2019, 8:53
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Под Минском ГАИ остановила VW, которым управлял 9-летний мальчик

Отец решил научить ребенка водить.

В одной из деревень Минского района папа пустил за руль 9-летнего сына. Теперь отец должен заплатить штраф, кроме того, к нему могут возникнуть вопросы в инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблиспоклома.

5 октября в деревне Валерьяново сотрудники ГАИ заметили автомобиль Volkswagen, которым управлял ребенок. Оказалось, что отец решил поучить 9-летнего сына водить автомобиль, и пустил того за руль. Сам он сидел с ним рядом на переднем пассажирском сиденье.

В отношении отца составлен административный протокол по ч.1 ст. 18.19 КоАП за передачу права управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством.

Также данные материалы переданы для дальнейшего разбирательства в инспекцию по делам несовершеннолетних.

В ГАИ напомнили, что согласно законодательству, обучаться вождению автомобиля могут лица, достигшие 16 лет. А сдать на права нельзя раньше 18 лет.


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