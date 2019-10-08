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Глава МИД Украины: Путин пытается сбежать из нормандского формата

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  • 8.10.2019, 8:59
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Глава МИД Украины: Путин пытается сбежать из нормандского формата
Вадим Пристайко
Фото: УНIАН

Кремль избрал стратегию саботажа?

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV, что встреча лидеров государств на нормандском саммите постоянно откладывается из-за "саботажа" со стороны президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, сообщает liga.net.

"Я не вижу заинтересованности РФ во встрече. По крайней мере, сейчас эта встреча откладывается все дальше и дальше. Сначала мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя и дата была предложена французами. Сейчас три лидера готовы, предлагается новый набор дат, но мы не слышим готовности от России", - объяснил глава МИД.

По словам Пристайко, Путин ищет "новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу", поскольку его устраивает нынешняя ситуация в Донбассе.

"Эти полтора или два миллиарда, которые он тратит, чтобы нас всех держать привязанными к себе, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, его, мне кажется, устраивают", - подытожил министр.

Глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко ранее заявил, что подписание формулы Штайнмайера было условием РФ для участия в нормандском саммите.

По мнению главы Офиса президента Андрея Богдана, "суть и интонация" телефонных разговоров президента Владимира Зеленского с Путиным "дают надежду на завершение военного конфликта".


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