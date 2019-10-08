Cергей Петрухин: У нас нет власти 4 8.10.2019, 9:03

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Что общего у завода АКБ под Брестом и БелАЭС?

6 октября в Бресте состоялась очередная акция против скандального аккумуляторного завода. С 25 февраля 2018 года, каждое воскресенье люди выходят на площадь Ленина и в знак протеста кормят голубей.

В июне работы завода была приостановлена, но активисты сообщают, что работы на предприятии возобновлены.

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к брестскому блогеру и активисту Cергею Петрухину, чтобы разузнать, что происходит на заводе АКБ на самом деле.

- Появилась информация о том, что завод в Бресте продолжает работу. Так ли это на самом деле?

- Как нам сообщила «Свинцовая варта», на завод постоянно, каждый день приезжают люди группами до 20-ти человек и что-то там делают. Активистами была задержана фура, которая вывозила разбитые аккумуляторы. Видно, что на заводе пытались скрыть следы.

Люди, которые принимали решение по открытию завода, осознали, что им будет очень плохо. Cчитаю, они делают все, чтобы этот завод запустить. Ожидаются большие посадки и надо что-то делать. Им нужно открывать завод всеми доступными способами.

- Если председатель Брестского облисполкома остановил завод, то получается, что работа завода — прямое нарушение закона?

- Это показывает, что у нас нет никакой власти, что в стране творятся непонятные вещи. Председатель Брестского облисполкома якобы завод прикрывает, а на это не реагируют. Для меня понятно то, что у нас просто бардак! Если бы это были другие люди, с ними бы давно уже все решили. А тут замешаны большие деньги, в будущем будут громкие посадки. Поэтому они ведут себя таким образом.

- Лукашенко заявил в Бресте, что он на стороне народа в деле завода АКБ. То, что получилось, показывает обратное. Как оценить этот факт?

- Лукашенко приехал, сказал, но он же не сказал, на стороне какого он народа. Может, он на стороне Виктора Лемешевского и его друзей. Может, он на стороне Анатолия Лиса. Был такой посыл, что вот, он приехал — и завода не будет. Потому что «я за народ, я травить вам никого не дам». Это еще раз показывает, что у нас царит бардак. И все эти слова Лукашенко сказал, потому что был день города и нужно было честно порадовать людей.

Кроме того, он понял, что Лемешевский нанес непоправимый удар по имиджу вертикали власти. Что были куплены экспертизы. Сам факт посадок сильно ударил по рейтингу.

То, что чиновники допустили этот завод с массовым нарушением законодательства. И то, что было собрано 40 тысяч подписей против завода. Лемешевский просто подставил вертикаль власти. И Лукашенко об этом знает и просто его не простит.

- Совсем недавно вы выиграли суд у «АйПауэр» о защите чести и достоинства. Также развалилось дело Моисея Мазько. Как вы считаете, показывает ли это на чьей стороне правда?

- Наверное, он с кем-то посовещались, потому что у нас правосудия нет. И до недавнего времени нас с Александром Кабановым привлекали в качестве третьих лиц. Потом вышел материал, что все факты, которые Демьян Лепесевич сообщил, имеют место быть. Как будто раньше нельзя было понять, оно изначально так было.

Что касается дела Моисея Мазько, я думаю, что это игры КГБ, который подставил МВД. Ведь человека взяли с оружием, а через 3 дня отпустили… Так не может быть! Это — серьезное преступление! У них же был первый источник информации, который сообщил об этом оружии. А кто он? Мы же про него не знаем. Этот информатор сказал, что у Моисея в машине боеприпасы. Поэтому, это просто глухарь – и все.

- Как так случилось, что экология стала такой горячей темой, которая сплотила так много людей?

- Во-первых, Лемешевский очень неудачно выбрал место для строительства завода. Если первая практика показывает, что подобного рода дельцы строили их в бедных районах либо в деревнях с неграмотным населением, то он решил его построить в густонаселенном районе. Сделал это возле элитного поселка, где живет много умных и образованных людей. Поэтому у него ничего не вышло. Появилась серьезная угроза жизнью и здоровью людей. Вот и возник протест. Потому что люди понимают, что такое свинец. Только жалко, что чиновники этого не понимают и допустили подобное.

- Что бы вы сказали о строящейся БелАЭС в Островце. Можно ли тут проводить аналогии с заводом в Бресте?

- Я категорически против АЭС, потому что, насколько я могу судить, российские технологии не вызывают доверия. Кроме того, меня волнует вопрос с отходами. АЭС категорически нельзя строить в Беларуси. К тому же, куда мы будем девать эту энергию? Я думаю, что нужно, чтобы народ каким-то образом объединялся против этой станции. Потому что она нам принесет огромную беду. А наши чиновники не думают о будущем.

Думаю, что можно провести какие-то аналогии с заводом «АйПауэр» — в обоих случаях мнения людей не спрашивали, референдум не проводили, а в итоге просто поставили перед фактом.

- Какое событие будет означать полную победу брестчан над заводом АКБ?

- Нужно, чтобы завод закрыли на замок и все. А пока завод работает — люди будут выходить и дальше!